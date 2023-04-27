【營事檔案】烏雞絲湯拉麵　調整食材冇咁肥

鳥雞一般用作煲湯，而拉麵就是日本的名物。有時想食一碗拉麵，會覺得湯頭太濃太油，比較有負擔。除了買半成品的拉麵調理包以外，更可以發揮一下創意，利用較低脂的雞絲去取代日式叉燒；又或用雞湯及脫脂牛奶取代以長時間熬煮而成的白湯，不但比較方便，而且相對健康，適合關注健康而又喜愛拉麵的大家。

烏雞 高鐵高維他命B雜

烏雞，是一種含有豐富營養的肉類。與普通雞隻相比，烏雞可以提供更高含量的鐵質和維他命B雜，同時脂肪含量較低。鐵質是人體所需要的重要元素之一，它有助於形成紅血球及輸送氧氣到身體各個部位。此外，烏雞所含有的維他命B群，可以協助維持身體的代謝功能，如蛋白質、脂肪和碳水化合物代謝。維他命B群更也有助維持身體免疫系統的正常運作。

拉麵 挑對湯底食得健康

許多人誤以為減肥要戒掉拉麵，但實際上拉麵本身不經油炸，是一種低脂麵類，關鍵在於拉麵的湯底和配料。日式叉燒和豬骨湯都含有相當高的脂肪及熱量，因此由湯底和配料着手，都可以是日常飲食的一部分。每100克的拉麵有大約145卡，與米粉、刀削麵及烏冬都差不多，因此以清湯配合低脂的肉類，都可以享受一碗熱騰騰的拉麵。

【烏雞絲湯拉麵】

材料：

烏雞 1/4隻

溏心蛋 1顆

拉麵 1束

芽菜 50克

調味料：

鹽 適量

胡椒粉 適量

雞湯 1盒

脫脂牛奶 250毫升

做法：

1.拉麵及芽菜分別烚熟備用，溏心蛋切半備用。

2.烏雞切件備用。

3.鍋中加入雞湯煮滾，加入烏雞煮5分鐘。

4.烏雞盛出，去皮剝絲備用

5.鍋中加入芽菜及牛奶煮滾，加入鹽及胡椒粉調味

6.在碗中，擺上拉麵、雞絲、芽菜，最後倒入湯及加上溏心蛋，完成。

Profile

黎欣琦 (SaSa) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，食品研究及營養健康科學學士 (澳洲迪肯大學)，對天然食材特別有心得，同時亦擔任營養烹飪班導師。