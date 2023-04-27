陳茵媺封肚與陳豪遊韓國冇造人　炮製早餐為女兒慶生

藝人陳茵媺（Aimee）今日（27日）出席護膚品牌活動分享扮靚心得，她稱今個月屋企好多人生日，分別她、老公陳豪（Moses） ，而今日就是細女7歲生日，囡囡之前與同學仔開派對慶祝，今日正日，她因為要工作所以未能親自下廚，但早上5點9起床，為女兒準備了一個特別豐富又健康的早餐，今晚一家人在屋企食飯慶祝，買了氣球加添氣氛。

她稱女兒喜歡扮公主，擁有的公主裙多過她，要求想要高跟鞋做生日禮物，不過Aimee擔心小朋友年紀尚少，對發育不太好，笑言已暗地拒絕，會送囡囡手作玩具和零食，她稱兩個哥哥都好錫妹妹，放學後會去買生日禮物。

提到Moses晒6大寵妻宣言冧老婆，包括學會等老婆、為老婆拍照和打燈、負責付錢等，Aimee甜笑表示：「最緊要講完會做，會幫我影相，女仔影相真係好重要，佢都Ok嘅！不過我有要求，鍾意某啲角度影，佢都肯畀耐性。」又讚Moses拍Video耍家，上次泰國旅行Moses為愛妻拍攝一鏡到底短片，便拍得好靚。

早前他們2人世界拍拖到韓國旅行，問會否兩個去3個返，變造人之旅？她笑言：「唔會啦！3個夠啦！遲啲想全家去旅行，今次我哋去韓國，小朋友有啲扭計，可能會全家再去韓國或日本，如果再生就要延遲出埠啦！」稱照顧年紀相若3小孩，她每日的日常，就是重覆做同樣的事3次，與Moses都很喜歡小朋友，如果真的再有BB，會開心，但不會刻意追。