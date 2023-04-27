靈敢侶情：秘訣就是……「愛」

最近，教室請人，應徵者需即場做一款蛋糕，食譜由我提供。然後，好奇的事出現：90%在看過分量之後，都是一臉懷疑，有一兩個，直接給我不明所以的表情。

蛋糕做完，試味，我於是問他們：「你覺得怎樣？跟你的預期有甚麼不同？」

然後，每一位都回答說：單看分量，完全不合比例，所以估計不會成功，但成品卻出奇地好吃鬆軟。「有甚麼秘訣？」他們問。

哈哈，秘訣就是……愛啊！

減糖鹽油，不理好醜一刀切，100克改成30克，誰不懂？問題是，你所愛護的人會喜歡吃又硬又乾的蛋糕嗎？會願意在沒病痛之下，吃淡而無味的食物嗎？不會的，而這就是我寫食譜時的使命感：我要做到減了糖不會乾和淡，沒牛油仍香口，少鹽但夠味。

當然，這需要對食材有很深度的知識，但因為愛，我樂意去學習、鑽研、測試，希望觀眾和學生自信滿滿地做給他們所愛的人吃。

年輕時，我經常轉行業，每當失去「想做到最好」的心，便知道該辭職了。一來，我想找到有動力去做好也尊敬的職業，二來，無心做就別浪費老闆的時間和金錢。終於，我找到了，現在雖然忙到不可開交，但我很享受一天寫八個新食譜、教課講書、拍節目教觀眾。

工作上，忙可以累死也可以是享受，所以心態真的很重要，若不敬業也不樂業，失去了熱誠、零滿足感地上班下班，這樣的生活，又怎能給你快樂？

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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