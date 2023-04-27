無綫新聞小花孫雪祺撞樣陳瀅　導彈身材Big爆緊身衫

無綫新聞部不嬲出名多靚女，捧紅咗無數新聞小花，其中財經新聞台女主播孫雪祺（Gigi）就係近年網友嘅新寵兒喇！呢位被網友認為同陳瀅有幾分似樣嘅女神，除咗喺電視機同大家見面，仲好識經營社交網，所以都吸引咗1.4萬個粉絲追蹤。佢最新上載嘅一張夜景相，雖然包到冚，但喺緊身衫之下，豐滿身材表露無遺，最抵死係Gigi留言「越夜越美麗」，搞到網友笑佢係咪讚緊自己呀！

睇番Gigi個社交網，其實佢啲福利都唔算派得好大方，大部分都密密實實，但網友已經流晒鼻血，完美示範唔使露都性感到爆！冇番女神咁上下嘅導彈身材，真係學唔嚟！

其實Gigi除咗有樣有身材，學歷同樣不得了，喺上海師範大學讀完英語系學士，仲喺香港中文大學讀埋新聞系碩士，2018年1月加入無綫電視擔任財經記者，先後主持多個節目，例如《普通話財經消息》、《普通話天氣報告》等。不過網友除咗支持佢嘅新聞節目，仲話好想睇到佢拍劇，睇番Gigi嘅古裝打扮，又真係幾吸引喎，唔怪得網友希望有導演睇中佢拍古裝戲。

不過Gigi亦唔係獨領「峰」騷，同樣係財經主播嘅張晉身材亦非常火辣，網友直頭話畀佢搞到冇辦法專心睇新聞，至於余琦琪同曾曉婷同樣來勢「胸胸」，但講到勁敵，就梗係林婷婷！早排佢採訪潑水節個笑容甜到漏，網友都畀佢俘虜晒喇！唔知邊個係你嘅心水呢？