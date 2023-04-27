小白鞋推薦　經典百搭又時尚

即使小白鞋都有不同的細節設計，今個春夏就以百搭小白鞋成為大家的穿搭亮點！（互聯網）

最好搭配衣服的時尚單品莫過於一雙簡約的小白鞋，無論是走型格帥氣路線，還是選擇清新甜美風格都可以輕易搭配得到。一如既往，今個夏天不少品牌都推出了具設計感的小白鞋，包括New Balance、ASICS、Adidas Originals等都是熱門話題之作。以皮面、縫線、手工製等設計特色吸引大家眼球，感興趣就不妨看下去！

乾淨感白色Tone

日本潮牌店United Arrows 旗下品牌 green label relaxing在今個春夏與New Balance合作推出男女可穿的小白鞋，乾淨清新的白色調搭配標誌性鞋款「574」，令人感到低調卻不失優雅。重點在於雖然波鞋使用同一色調，但不同部位的材質都略有不同，大家可以欣賞到皮革與網面等不同材質的轉變。另外，運動品牌自家也有推出IU着用的小白鞋，在整體白色調當中加入少少其他顏色設計，令大家穿上之後顯得與眾不同。

匠人手工製小白鞋

運動品牌Adidas Originals推出的小白鞋連BLACK PINK成員都常常着用，今次與匠人品牌Foot Industry聯乘推出3款波鞋，其中的「CAMPUS」及「RIVALRY LOW」型號是小白鞋設計，加入了凸顯氣質的米白色，簡約之餘還可觀察到米白與純白色的細節變換。品牌主理人將從雲南學到的皮革製作手藝加入今次的設計之中，以縫線皮革手法重新演繹了標誌性的三間Logo，令人感到十分有新鮮感。