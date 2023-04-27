林峯「驚現」《法言人》　林夏薇：估唔到咁見面！

《法言人》監製劉家豪今日（27日）率領劇中演員林夏薇（薇薇）、張頴康和黃嘉樂現身新城接受薛家燕節目《開心大派對》訪問，薇薇表示《法言人》劇情愈見精彩，感情戲亦明朗化。昨晚播出一集她發夢逃婚，新郎背影是馬國明，轉身卻是林峯，原來是將林峯在《溏心風暴之家好月圓》的「管家仔」重現電視，CG效果好真實，令久未拍劇的「林峯」得以重現TVB劇，觀眾都喜出望外。薇薇表示看劇本時知道有這一幕，當時還以為林峯會來客串，到播出時看到效果好真實，感覺新鮮和有驚喜：「我同林峯從未合作過，估唔到咁樣見面，咁樣合作，由家豪哥撮合，希望將來真係有機會合作。」

薇薇表示網上評論好熱烈，令自己都增長法律知識，其中有位做事務律師的網民，就留言稱劇情令他好有共鳴，覺得要歸功於團隊。張頴康稱劇中被蔣祖曼追求，笑言從未畀女仔追過，初時也有質疑過法官追律師：「不過同個親戚傾，佢係做律師，之後老婆同我講番，原來親戚嘅太太係一名法官，原來真實有，職業無尊卑之分。」他又自爆「瀨嘢」，有集播出時被老婆寸他英語口音不準，他講笑不鍾意老婆口音，稱拍攝時有問過現場同事。至於黃嘉樂就表示終於開始打官司，但被監製取笑他只有幾句英文對白，他說：「法律用英語同日常英語唔一樣，之前專登搵讀法律嘅朋友錄音畀我學。」

另外，本周六市民可用$30看電影，他們都覺得是一件開心事，讓市民提供娛樂，認為消費券有助經濟，也希望將來會涵蓋更多範疇，如可以資助睇舞台劇等其他娛樂也不錯。