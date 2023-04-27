大合照被楊受成拉住企C位　Anson Lo：求下你企中間

英皇電影《盜月者》在大埔進行開鏡拜神儀式，出席的包括英皇老闆楊受成、演員盧瀚霆、呂爵安、姜濤、張繼聰、白只、艾妮等。拜神時眾人相當禮讓C位，姜濤一早閃開靠邊站，楊生則捉住也想走開的Anson Lo，Anson Lo與楊生禮讓一輪後、他對楊生求饒說：「唔好，求下你企中間。」相當搞笑。

Anson Lo最近拍攝另一新片《12怪盜》打鬥戲時發生意外，導致右腳受傷，行路一拐一拐，講到傷勢，他說：「已經好返好多，但係都要就住嚟行，劇組對我過分貼心，一停機就攞張櫈畀我坐，等我有足夠休息，嚟緊都仲要針灸覆診，仲有少少動作戲遲啲再拍。」

Anson Lo則指《盜月者》較少動作戲，但以開班通宵戲為主，甚有在日本拍外景時的感覺，拍通宵戲頭一兩天也有點頭暈暈，去第3日才習慣。Edan則指《盜》雖然通宵戲多，但也有足夠時間休息，最辛苦是要對住張繼聰與白只，開機前不斷搞笑，但拍攝時卻入戲不笑，自嘲經驗不足，有時也難以忍笑。

特別演出的姜濤指角色相有發揮，跟平時不一樣，與Edan 及Anson Lo有不少對手戲。

講到暑假MIRROR多位成員將個人身份開騷，Edan與Anson Lo亦透露開始籌備，講到姜濤將騷肌「重任」推給他們，身形健碩的Anson Lo亦婉拒，Eden則搞爛gag說：「咁等我嚟騷肌啦，我騷蘋果肌，哈哈。」問到是否留待12子開騷才一起騷肌？姜濤笑說：「咁個畫面都好正喎。」