STRAYZ成軍一周年推新團歌　暐翹性感Look有驚喜

「造星IV」出身的女團STRAYZ推出新團歌《Matter of a Second》，歌詞靈感來自五人相遇之緣分，成員之一Ariel更首次與CK及VAL一同參與作曲部分。MV中有大膽性感造型，成員暐翹說：「今次應該係三首歌之中，最性感嘅一次。」而CK則有破格演演出，被導演要求拍攝食煙鏡頭，今次MV她們有很多鏡頭都是單人鏡頭，雖然每個人都有自己不同的風格，但串連在一起就是一個故事。

為打破以往刻板印象，今次MV領舞不是比較擅長跳舞的暐翹、CK、Ariel或Nat，而是平時作為唱歌擔當的VAL，暐翹說：「VAL進步好多，畀我好大鼓勵要學好唱歌！」排舞師為此歌悉心設計，對VAL信心不減，VAL說：「感謝排舞師對我嘅信心，唔怕我跟唔上，幸好排舞師設計嘅舞步係我鍾意嘅風格，所以好有心去練好！」團員們更大讚VAL有進步以及堅持練習：「佢次次都會比其他團員早一小時到，跟排舞師練習。」

MV跳舞場地以車房為背景，地上為了營造倒影視覺效果，即直灑水，五人需在濕地上跳舞。VAL說：「覺得好似跳得更容易，平時有啲位腳會卡住，喺濕地上就可以滑行，剛好到位。」暐翹說：「反而我就被『跣』幾次，係一個幾好嘅體驗，出嚟效果真係好靚。」

這首歌錄音時亦發生趣事，Ariel在錄音期間不幸患上扁桃腺發炎，錄音時遇上很多難關，幸好CK一直在旁鼓勵，令Ariel覺得有團員在旁很有安全感。CK說：「Ariel進步咗好多，由第一次錄音到依家，明顯見到Ariel嘅信心愈嚟愈好。」在VAL錄音時，要扮「黐線佬」的笑聲，每次進行錄音時，CK和Nat都在旁錄影，Cut機時就一起笑，VAL笑道：「每次錄笑聲時，都係咁幻想背後發生嘅事，肯定不懷好意。」

對於今年比其他女團更遲推出團歌，Nat說：「因為我哋大部分人都有推出單曲，所以我哋希望做到唔撞期之餘，將作品按時呈現，都係有安排好嘅時序！」而今次製作時間只有一個月，全靠團員通力合作才能在短時間內完成，