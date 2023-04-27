MIRROR「分拆」開個人騷？副隊長AK：唔敢答咁實

MIRROR副隊長Anson Kong（AK）、Ian（陳卓賢）出席ViuTV節目發布會，有消息指MIRROR 12子將「分柝上市」，其中4子姜濤、Anson Lo、Edan和Jer（柳應廷）將在暑假舉行個人音樂會，不過消息傳出後，有指Ian的粉絲戥偶像不值，對ViuTV的安排大表不滿，而最新消息開Solo騷將由4人變成6人，包括Ian同AK。

AK答得小心翼翼說：「根據公司公布係會有某部分成員開Solo個人騷，至於係邊幾個，再等公司官方再公布，我都唔做太多揣測，費時講錯資料，（你自己知唔知有冇份？）我自己未知呀！我相信公司自有安排，開演唱會要好多方面配合，要睇場地、時間。」追問到鏡仔是否人人有份開騷？他再以相信公司會有安排，等公司公布：「我都唔敢答咁實。」

Ian對粉絲本來戥他不值，因為最初開騷名單冇他份，他說：「好似AK所講，等公司公布，好明白粉絲嗰種愛之心、責之切，關心我多謝佢哋，更加唔可以辜負佢哋對我嘅關懷同期望，自己做好自己要做嘅嘢。」AK表示明白粉絲對他的愛，也明白粉絲的心急，他說：「學周星馳喺電影《西遊記》所講，有啲嘢發生咗先再評論，有啲嘢未發生，自己都唔知，好難去吓嗰個評論。」

兩人是否要做定操弗準備？Ian表示作為一個幕前或表演者，對自己一向自律，隨時隨地都要裝備好自己，就好似他不停做更多的音樂，即使拍劇點忙碌都好，他都有keep住做歌，會否太忙分身不暇？他說：「永遠都冇太忙，我依家已經將一日擴展到有40小時，完全冇問題。」

會上播出兩人主演的新劇《冰上火花》花絮片段，見到Ian有不少爆喊位，他指套劇是血與淚結合，劇情非常熱血，他說：「拍攝時候真係好多眼淚同血汗。」他強調所有淚水都是真眼淚，因為他劇情和角色都都有好多辛酸位。AK表示難忙劇中與Ian有好多比較濃的情緒位，由於要轉不同機位拍攝，他們每次都要hold住個情緒：「大家都唔敢講嘢，怕講嘢又走咗個情緒，所以拍攝時成日都要keep住個好唔開心狀態，成件事係幾攰嘅。」依家完成拍攝，終於可以鬆一大口氣。