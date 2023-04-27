陳曉華玩遊戲發爛渣　森美大嘆：娶咗返去都唔知點算

由森美、戴祖儀（Joey）、賴彥妤（Vivienna）、魏韵芝（Joyce）和王嘉慧（Cathy）主持的無綫資訊節目《LAW霸女神》，今晚（27日）播出的一集是陳曉華擔任嘉賓。今集其中一條問題是「腳底按摩店提供全身按摩服務是否犯法」，眾主持都認為關鍵在於是否由同性技師按摩，自言最怕按摩的森美說：「有朋友去做胸部按摩，你諗吓，如果幫你按時係女按摩師，趁你合埋眼時，換咗個男按摩師咪死！」Joey即笑言：「你唔合埋眼咪得，全程望住佢搓你。」頸上留有多個拔罐印的曉華，被森美問到是男技師或是女技師進行拔罐，她初時說是男，後來才說：「係女呀，我記錯咗！」森美取笑她說：「你係咪將拔罐同豐胸嗰時嘅情況掉轉咗呀？」

至於另一條問題「駕駛三輪車者，包括沒有戴頭盔、載貨和載客，以上哪種情況屬於犯法」，曉華一口咬定是不能載貨，森美質疑說：「依家送外賣嗰啲，已經係載貨啦，如果係犯法咁仲得了？」曉華此時才醒覺說：「係喎！」森美大嘆：「大部分靚女都係咁，娶咗返去都唔知點算！」曉華即發晒爛渣堅拒改答案：「錯咪錯囉！」最終全程遊魂的曉華全晚冇答中過一條問題，成為節目開播以來的四題全錯第一人！

至於明晚（28日）播出的最後一集，由安德尊擔任嘉賓，有「元朗地王」之稱的他，被一班女主持圍着嗌「Daddy」，見慣大場面的他處變不驚笑言：「全部都有份。」對於其中一條問題關於在車上看成人影片，Joey決定對安德尊盲撐到底，她說：「我唔知有冇犯法，但我永遠唔會同大王打對台，永遠都啱嘅。」此時，安德尊即被氹得開心，雙方更瘋狂隔空派心心。由於安德尊對任何問題都堅持到底，森美不禁嗌投降：「同佢講法律真係唔掂，真係要搵律師同佢講先得！」