謝安琪形象強勢喪鬧人：老公話我惡咗好多！

ViuTV今日（27日）舉行節目巡禮，多位藝人出席參與，率先預告多套來年精彩綜藝及戲集，包括由謝安琪、陳靜及賈曉晨等演出的劇集《法與情》，由江𤒹生（AK）及陳卓賢（Ian）等演出的《冰上火花》等，同時宣布將改編超人氣韓劇《社內相親》，由盧瀚庭及呂爵安等主演，活動上亦安排24位《全民造星V》參賽者為觀眾送上歌舞表演，場面熱鬧。

謝安琪表示《法》劇已開始拍攝，其角色極為招積經常鬧人：「依家老公已經話我惡咗好多，喺屋企開門都好有氣勢，仲問點算喎，要拍3個月咁耐，哈哈！」至於同劇賈曉晨則指其角色有大量床戲，未知如何向老公樊少皇交代：「不過導演話唔使擔心，始終電視劇有尺度限制。」另談到早前老公被入稟追債一事，她指法律會還他們一個清白：「其實我哋都係受害者，損失幾百萬。」

至於《冰》劇中有喊戲的Ian，表示角色內心夠負面，流出的都是真眼淚：「唔使用眼藥水。」AK則補充最難是每次轉機位均要保持情緒：「因為要拍幾個角度，唔敢講嘢怕影響對手情緒。」另談到消息指MIRROR其中4子將在暑假舉行個人騷，但並未包括Ian，經Ian粉絲向ViuTV表達不滿後，個人騷由4人變6人，當中包括Ian及AK，二人均表示未清楚情況，只知有部分成員開個人騷，一切等公司官方再公布，亦表示理解粉絲心情，感謝粉絲們關心。

至於ERROR成員吳保錡及何啟華（Dee），透露將再有為ERROR度身訂造的綜藝節目，Dee説：「又係啲黐線嘅嘢，事前已經拍咗1日，拍之前要簽生死狀，咁你知咩料啦！」被問到會否擔心再笨豬跳？保錡笑指節目在香港拍攝，據他所知香港並沒有笨豬跳所以並不擔心，Dee則笑言若要於吃辣麵與笨豬跳二選一，他情願選擇笨豬跳：「唔想傷到內臟。」

而有份出席活動的女團COLLAR，表示很希望能一起拍劇，笑指宮廷勾心鬥角劇情最為合適，又笑指成員許軼及王家晴外表適合扮演蠢角色，但補充二人本身其實十分醒目。