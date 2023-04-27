Rosario惠奈 太陽級H奶Body

下星期六就係立夏，大家準備好迎接熱辣辣嘅夏天未？身為男士，當然會好享受呢個季節，事關各種背心、短裙、熱褲又再喺視線範圍內出現，尤其係見到好似今年23歲嘅Rosario惠奈咁有陽光氣息嘅大波妹，成個人都醒晒！

小麥色巨乳

雖然話「一白遮三醜」，但肌膚太白，睇落好似冇晒血氣，反而唔及得小麥色肌膚咁吸引，Rosario惠奈就有辦你睇！今年23歲嘅惠奈係一位混血兒，媽媽係日本人，爸爸就係玻利維亞人，唔知係咪受遺傳影響，成個Look好有鬼妹氣質，愛笑、活潑、爽朗，身材仲好惹火添，一來夠高挑，二來夠豐滿，講緊嘅係佢心口嗰對天然H奶，加上有個靚股同埋小麥色肌膚襯托，完美演繹出何謂健康美，難怪寫真界為呢位超新星送上「太陽級美BODY」呢個稱號啦！

美食傳天下

擁有南美血統嘅Rosario惠奈，精通英文同西班牙文，早年曾經喺美國讀書，後來得到媽媽嘅鼓勵，回流日本，嘗試做寫真偶像，仲喺選美活動「Gravure Next 2020」取得亞軍！除咗拍寫真，惠奈亦係日本K-1格鬥賽事嘅形象女郎團體「K-1 GIRLS」其中一員。早排惠奈接受訪問話過去一年少咗拍寫真，希望新一年有多啲演出機會，仲話喺未來日子好想向全世界推廣一下日本料理，等多啲人有好嘢食。計我話，第一站不如嚟香港，一定有大把港男支持你！