Selina五個月孕肚曝光　自嘲腳腫似蓮藕

早前宣布有喜的台灣女星任家萱（Selina），今日（27日）在台北出席公開活動。今次是她公布懷有男嬰「小腰果」後首度公開露面，身穿連身裙的Selina面龐有點胖，但手腳依然纖幼，而5個月的孕肚更是藏不住。在活動期間，當她聽到一位失明粉絲說其母如何全力照顧時，更忍不住當場落淚。

對於即將迎接首個母親節，大呼不可思議的Selina，被問到是否和男友小徐已註冊結婚，她說大家都有規劃人生計劃，孕後才發現自己抗壓性很低及容易緊張，所以現階段先專心養胎。而問到會否舉行婚宴，她就說有規劃，但趕不上變化：「一切都是生完再說，現在先讓小腰果平安誕生。」問到會否拍大肚寫真，她笑說小徐可能會答應：「小徐這個人無極限，只要我提出，他就會答應。」

自言短期內不會再公開現身的Selina，續說懷孕後受賀爾蒙影響，情緒有起伏，會對親人發脾氣，直至最近才平穩，更指腳腫似蓮藕，要小徐常替她按摩外，更被營養師提醒在未來3個月不要再增磅。自言重了兩公斤（約4.4磅）的她說：「現在小腰果加上羊水和胎盤，應該有1.5公斤（約3.3磅）。」