講起拉丁女郎，好多男士都會喺腦海中浮現身材火辣、熱情奔放、性格狂野等印象，難怪唔少美國四仔都以拉丁女郎作為生招牌。想感受吓佢哋身上嗰陣辣味？千祈咪錯過以下推介。

北非風情

雖然摩洛哥係一個北非國家，但深受拉丁文化影響，所以當地嘅索女同拉丁女郎無分別，而呢套由Jerkaoke推出嘅《Moroccan Princess》，就特別搵嚟April Olsen同Angel Gostosa呢兩位有摩國血統嘅脫星參演。故事講述佢哋係摩國公主，嚟到美國搵老公，但擇偶條件比較另類，竟然以床上工夫為考核重點，而為咗營造拉丁風情，導演Charlie Jackson喺服裝上花咗唔少心思，可以話係誠意十足。

森巴狂熱

邊度嘅拉丁女郎最正？相信好多人會投巴西一票！四仔界有間片廠叫Brazil Party Orgy，專搵森巴美女演出，呢套《Samba Fxxx Party Orgy》算係佢哋嘅人氣作，當中會有Ariella Ferraz、Bruna Paz等多位充滿拉丁魅力嘅脫星粉墨登場，雖然係零劇情，但以森巴派對為賣點，視覺效果一流，加埋強勁嘅音樂襯托，令人如置身森巴嘉年華，加埋呢班脫星嘅演出風格狂野，難怪獲得四仔迷一致好評。

瘋情萬種

拉丁風情聽得多，咁拉丁瘋情又係乜嘢一回事？Girlsway製作嘅《How Can I Repay You》就會畀到答案大家。故事講述拉丁女郎Eliza Ibarra自從離開前夫後，失去對愛情嘅憧憬，而喺呢個時候有個拉丁型男出現，令呢顆寂寞的心得到滋潤，結果激烈嘅情慾互動一發不可收拾，好似發咗癲一樣咁激。除咗Eliza Ibarra之外，影片仲搵嚟Chanel Preston、Carmen Caliente等多位拉丁味濃嘅脫星參演添！