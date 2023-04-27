劉青雲奪影帝太太連錫啖都冇：你諗吓我日子點過！

英皇電影《神探大戰》在香港電影金像獎贏得「最佳導演」、「最佳男主角」、「最佳編劇」與「最佳攝影」4大獎項，今晚（27日）在灣仔舉行慶功宴。出席的包括英皇老闆楊受成、「影帝」劉青雲、林峯、陳家樂、湯怡及導演韋家輝等。期間楊受成透露《神》成績得來不易，劇本交到內地電影局審批足足花了3年，期間他更親自到內地與局長見面，後來由導演扭盡六壬，將劇本改到局方滿意，最終獲電影局批准拍攝。

慶功宴上楊受成更宣布好消息將開拍續集《神探大戰2》，韋家輝指劇本已寫好等待內地審批。韋家輝受訪時指拍攝第一輯已有拍續集的想法，故續集是第一輯延續，講到林峯角色已死會怎樣處理？他笑言自然有辦法。講到可擔心續集難超越第一輯？他謂最難處是不想拍乖乖的電影，想要更大膽，要慢慢摸索。

青雲指與韋家輝10年才合作一套電影，估不到那麼快會再合作，但劇本還沒到手，也不知道角色是怎樣發展。林峯笑言：「我都係啱啱先知拍續集，都頭痛緊係咪要再癲過。」在《神》要跳入污水渠拍攝的青雲笑言相信續集一定更辛苦。韋家輝則笑言：「梗係唔會益佢哋。」再奪影帝的青雲被問到可有慶祝一番，他指正忙拍新戲，故連太太郭藹明也沒有特別為他慶祝，笑言太太最少也錫一啖？他說：「冇呀，你諗吓我日子點過。」

林峯近日在無綫劇集《法言人》中不斷被出現，在迷戀他的林夏薇夢境呈現，他說： 「有啲奇怪，因為薇薇係我堂妹，冇聽佢講，唔緊要開心就得。」對於是否與吳卓羲和黃宗澤齊齊拍攝內地綜藝節目《披荊斬棘3》，他指不清楚，相信若需要黃宗澤幫忙，對方也應承。