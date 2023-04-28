【是日通勝】

農曆三月初九

癸卯年 丙辰月 丙辰日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、晚上9時至11時

凶時：上午7時至9時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：祭祀、飾垣

忌：作灶、動土、嫁娶

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：5、21、24

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：平凡是福，懂得感恩，可望迎來愉快一天。

金牛座：對家人的要求勿太苛求，多予體諒和包容。

雙子座：謀事力不從心，再給自己施加壓力也沒用。

巨蟹座：競爭加劇，平日僥倖過關的事可能出問題。

獅子座：感情生活受挫，對方有可能不是真命天子。

處女座：交朋友要帶眼識人，品行差務必避之則吉！

天秤座：愛是要說出口的！不應再把情話埋在心底。

天蠍座：只要不貪心，可望在財政上立於不敗之地。

人馬座：愛情運好到極，着橙色衫可為你增添魅力。

山羊座：收入與付出不成正比，內心難免感到失落。

水瓶座：事業陷入低潮，遇到疑惑一定要問個明白。

雙魚座：天無絕人之路，身處逆境也應該保持樂觀！

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）馬 事業旺

（跌）狗 乏恒心

鼠：人緣極好，有利傾生意，開單冇難度。

牛：凡事力求完美，提防壓力也隨之大增。

虎：得力助手現身，事業發展有望取得突破！

兔：運氣差，人事問題多，謀事要步步為營。

龍：少到人多的地方湊熱鬧，否則易有麻煩。

蛇：工作上迎來新挑戰，要做個有準備的人！

馬：事業運突飛猛進，面對競爭也毫無懼色。

羊：抽空自我增值，事業發展有明顯進步。

猴：拓展人脈，多接觸新事物，可大開眼界。

雞：運氣好轉，適合出門，會有不少得着。

狗：是日沖煞，內心不安，做事易半途而廢。

豬：金錢運極差，須小心理財，要看緊錢包。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

陰陽四象說八字吉神

八字論斷人命，以五行相生相剋，得此失彼，不能有圓滿的。你要是工作搵錢，則失去此時間陪伴家人；要是運動玩樂，則失去此時間睇書學習。一天廿四小時，用多少時間來睡眠？多少時間工作？多少時間交際？多少時間做甚麼甚麼？都是得此失彼，這就是八字五行論人生。

八字以月令五行之力量為主要重點，時辰為次。月份季節是溫度第一來源，其次是時辰。冬季夏季，中午夜間，其溫差最為明顯。春季花草樹木，欣欣向榮，秋季則枯黃凋謝，兩極自然景象。這就是四季，也就是陰陽化四象之四象。

冬季出生是為陰中之陰，太陰水。太陰之寒冷，相對陽中之陽，太陽火。同樣道理，夏季出生為太火熱之太陽，則以太陰水來作調節命中的溫度，八字的主人，自然有生機。天地萬物，孤陰不生，獨陽不長。太陰是為孤陰，太陽是為獨陽。這是論斷八字的調節氣候之吉神。

春天出生是為少陽木，秋令之氣是為少陰金。春季為生發之氣，草木繁盛生氣，秋季林木凋枯蕭殺之氣。少陽上升之氣而配少陰下降之氣，木金是為少男配少女；水火是為老男對老女。陰陽四象配四季，這是八字最為簡單的，找尋吉神之法。