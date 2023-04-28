衛蘭師妹Nancy新歌ＭV沖繩取景　帶大家眼睛去旅行

歌手衛蘭的小師妹Nancy Kwai繼年初推出首支英文單曲後，昨日再推出廣東歌《Count To Three》，曾先後為樂隊Dear Jane、洪嘉豪的MV擔任女主角的她，終於可以拍攝屬於個人的MV，唱片公司落重本為她赴沖繩進行拍攝，以「男友視角」的眼睛體驗一下跟Nancy遊沖繩的甜蜜拍拖經歷，也似一篇遊記，睇盡沖繩靚景，例如殘波岬燈塔、美麗海水族館、恩納村、萬座毛、系滿魚市場、知念岬公園等，鏡頭下的她樣子清秀加上甜美笑容，令這個「男友視角」下的MV戀愛感覺滿瀉，甜度超標！

Nancy被沖繩的陽光與海灘吸引住，本身唔識游水，穿上泳衣只打算拍攝行吓沙灘嘅情節，不過她突然好想玩立槳衝浪，就衝落水邊玩邊拍，搞到成身濕哂！拍攝行程相當緊密，每日要去5至6個景拍攝，幾乎晚晚瞓得2個鐘就要起身，但在鏡頭前她精力無限，期間還被一個飲醉酒的男人撩她說話，但因為言語不通，她只懂以招牌微笑回應，問到Nancy以前可有試過同男友以呢個方式拍片記紀錄回憶？佢她扁咀擰頭表示未試過，所以希望觀眾能透過MV，與她一同感受沖繩的氣息！