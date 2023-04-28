中醫也醫美　逆齡無難度

【特約報道】傳統中醫認為「頭為諸陽之會」，意指眾多重要經絡皆會行經頭部。因此人體臟腑功能、氣血盛衰都可以在頭面部分反映出來，仔細觀察頭面部的表現可以推斷出臟腑及氣血表現，所以在臨床治療上的「望聞問切」當中的「望診」就包含觀測面部。例如步入更年期陽氣虛衰、無力運轉氣血、血瘀內成，在面部就可發展成色斑、黃褐斑；飲食失調導致脾胃功能下降、脾胃濕盛化熱就形成面部痤瘡；氣血不足，肌肉失養可見面部肌肉僵緊、細紋盡出。這些表現，可隨着年齡成熟或不良的生活習慣而加重。

而要改善頭面部的氣血除了利用中藥內調之外，亦可以用面部逆齡美容針。

逆齡美容針的原理其實和傳統針灸同出一轍，同樣是透過輕刺經絡、穴位、筋膜等，不依靠外力外來藥物而令本身欠缺氣血流注、失養失用的面部筋肉得以重新打通經絡，使順利運行氣血滋養肌肉，改善面色、色斑、細紋等。逆齡美容針與傳統針灸的不同之處主要在於所用到的針具有所不同，逆齡美容針使用特別的針具，粗度比起頭髮更為幼細，比傳統針灸用的針具細差不多一倍，針感大為不同。

逆齡美容針不會強求「酸、麻、脹、重」的針感，一般只有略微酸脹的感覺就可達致改善氣血的效用，不會帶來不適感，針後可即時看到效果比中藥內調更為快捷。如果筋肉長期僵硬乾結或會出現黏連加重細紋形成、阻擋氣血流通，針對這個現象可在逆齡美容針後運用特定手法及工具鬆解黏連的肌肉輔助通解氣血，令效果更加突出和明顯。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。