大耳朵萌狐　魅力超群

貓貓狗狗雖然可愛，但近年有比牠們更可愛的動物吸引着大家眼球，成為家中的新成員，如在日本有愈來愈多人養的耳廓狐（Fennec fox），因大耳朵而聞名，同時亦是世界上最小的狐狸。小巧而毛絨絨的外表令牠成功俘虜不少人的心，據說更曾被評為世界最可愛物種排行榜的第一位，可見其魅力。今日一於就同大家一齊睇睇兩隻網紅耳廓狐啦。

多變萌狐

下月20日就迎來7歲生日的Tetsuo（IG@tetsuo_fox）是一隻極具反差萌的狐狸，時而調皮愛玩，時而懶惰慵懶，在某社交平台上擁有5.4萬位粉絲。據說其性格喜怒無常且傲嬌，剛到家時還會咬人及喜歡躲在狹小的空間之中，不過習慣環境之後就喜歡在家中四處游走及曬太陽，有時還會做出耳廓狐特有的奇怪動作，不過無論牠做甚麼都深得主人歡心。

狐狸孖寶

Shinbe與Shizuka有一位做珠寶設計師的主人KAORI（IG@kaedist），在主人的鏡頭下牠們似乎總是形影不離，對不同的食物充滿好奇心，不時處於睡夢中的牠們，模樣看起來極度治癒人心，非常可愛。