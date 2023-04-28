節日關懷母親　精選心意禮物

提提各位，母親節還有不足半個月的時間就到，大家準備好送母親的禮物未呢？平時在家中對大家細心呵護照顧的母親，到了專屬節日當然要對她好，大家不妨送上一份實用且心意十足的禮物，保證母親見到之後開心到見牙唔見眼。以下為大家介紹熱門禮物之選，總有一款啱母親大人心水，大家不妨仔細看看參考下！

高貴氣質配飾

用珍貴的珠寶來表達母親節的心意再合適不過。珠寶品牌FRED今個母親節呈獻極具魅力的珠寶系列，無論是Pretty Woman優雅經典的心心相印設計，或是Chance Infinite 象徵著無限潛能，標誌性的「8」字圖案的設計，都代表著母親身上的一些特質。而Chaumet的Liens 緣繫・一生系列珠寶，最適合送給緊密聯繫的母親大人。當中的Liens Évidence以橋樑般的系扣設計，採用了玫瑰金和白金製成，備有鑲鑽或無鑽款式，貼合不同人的風格需求。而同系列的Jeux de Liens，則是以象徵無限的符號重新演繹交叉連結元素。

經典休閒手袋

哪位女士不愛名牌手袋，特別是經典設計的款式，更受到大家歡迎。Fendi的標誌性Peekaboo IseeU手袋款在今個春夏推出了編織皮革款式，最大特點是使用了與皮革同顏色的編織飾邊和前幅，兩側加入了經典牛角鎖設計，搭配手柄和編織飾邊肩帶，可手提亦可肩背。而Loro Piano推出全新 Bale手袋系列，優雅利落造型搭配休閒風格設計。手袋有大型號與micro 兩種尺寸，設計的袋身為一體成形款式，更有多種經典配色選擇。