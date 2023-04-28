李亞鵬未按時還4千萬人仔債　被申請強制執行

被稱為「投資黑洞」嘅天后王菲前夫李亞鵬，去年因同兄長投資房地產項目蝕本而遭提告，要求償還人民幣4,000萬元（下同，約4,554萬港元）債務，至今欠債未還，更被發現佢同阿哥新增一則被執行人信息，執行標的4,000萬元，執行法院為北京朝陽法院。

2012年1月，合作公司出資6,000萬元對李亞鵬兄弟二人公司（雪山公司）進行注資，並約定獲得雪山公司10%的股份。另項目開發周期為3年，周期屆滿後由合作公司先行收回約定的固定權益收益4,000萬元。該糾紛經過一審、二審、再審及發回重審，最終，法院判令李亞鵬兄弟二人所在公司向合作公司支付4,000萬元及利息。2021年8月，李亞鵬因該合同糾紛案件被凍結股權7,279.35萬元。依家李亞鵬及其哥哥因未按時履行法律義務，被申請強制執行，於2023年4月13日，被北京朝陽法院執行局立案。

其實早喺2018年，二人就同被列為失信執行名單，限制所有高消費、個人金融活動，李亞鵬亦開始發展短片頻道吸金，依家被揭仲未還錢一事，睇嚟佢人氣繼續凍過水，並經濟情況亦相當令人擔心。