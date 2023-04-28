港消防員日本被捕　竟與超雲未婚夫有關？

已故賭王何鴻燊三房千金何超雲去年答應下嫁任職高級消防隊長的男友Douglas，有傳兩人最近到日本預支蜜月。而日本媒體近日有報道指一名年約30歲的王姓中國籍男子與妻子遊日時，涉性侵一名日本女性被捕，而當事人與超雲未婚夫Douglas的姓氏、年齡及職業均相同，因而惹起網友熱議。

現年34歲的何超雲與細4歲的未婚夫Douglas愈愛愈高調，不但被撞破十指緊扣拍拖行街外，還多次晒出二人合照。今年初二人到泰國旅行仍不忘放閃，當中有照片是他們十指緊扣，背靠背倚傍；而2月是超雲34歲生日，從她的社交網上看到，超雲未婚夫Douglas拿着心心氣球，站在身旁的超雲則流露甜蜜笑容。

而4月18日，超雲到峇里參加妹妹何超蓮同內地男星竇驍的婚禮後，隨即與未婚夫Douglas展開日本之旅，期間大晒吃喝玩樂靚相，其中一張她對着鏡頭做心心手勢，另一張相就見到二人在東京鐵塔下頭貼頭依偎，真的甜到漏！

惟近日，日本媒體報導指，有一名年約30歲的王姓中國籍男子與妻子遊日時，涉性侵一名日本女性被捕。據知，被捕的王姓男子新婚，與太太到日本度蜜月，是駐守九龍區的消防隊長。湊巧與超雲未婚夫Douglas同是姓「Wong」，名字上又包含「Tak」字，年紀亦是30歲及大學畢業，加上與超雲戀情曝光後，任職高級消防隊長的Douglas隨即由新界北調到尖東消防處總部。兩人有多處共通點，難怪會惹起網友熱議。

不過事件很快便被網友拆解，指Douglas的英文全名為「Wong Ho Tak」，與被捕男子不同。另外，被捕男子是在23日晚上犯案被捕，而超雲在24日晚仍在其社交網上載她與Douglas於東京鐵塔下的合照，因此時間上也不合。

對於事件超雲一於懶理，27日於社交網上載參觀山王日枝神社的短片，片頭看到與超雲同款的白色男裝波鞋鞋頭，相信正是Douglas，今次Douglas真的是「躺着也中槍」。