「美」食襲港　唔試就Out喇！

提到美國菜，大家首先想到速食、漢堡、熱狗和薯條等，其實當地還有很多美食選擇，近日又有新一輪美式食品登場，既有特色主題新店，又有惹味的鹹食和甜點，讓你重新審視美式食品的魅力。

宇宙飛船用餐

美國電影發展蓬勃，很多科幻電影廣受全球歡迎，全球首間變形金剛餐飲旗艦店Transformers：The Ark剛落戶銅鑼灣，餐廳以博派太空飛船方舟The Ark作設計理念，門外有立體飛船引擎，餐廳內3D螢幕播放短片時，引擎會同步配合燈光效果，讓人猶如在太空航行，飛船下層有近3米高的柯柏文機動式模型，是打卡之選。食物首推變形金剛造型的漢堡包，麵包選用特定全麥麵粉，配4款有機水耕蔬菜，打造出安格斯松露、蟹肉牛油果等不同的配搭。另外有勁脆雞塊、各式特飲和能量海鹽雪糕等美食，讓自己沉醉於電影世界中。

滑蛋三文治

雞蛋可以有不同的烹調方法，又可配搭不同的食材，美國滑蛋三文治專門店Eggslut將於6月在銅鑼灣開設分店，品牌選用放養雞隻的雞蛋，雞隻選用澳洲風格飼料，配合自家研發布里歐麵包、USDA Prime三角腹肉等食材，打造出各款三文治、半熟蛋薯容配多士、雞蛋沙律等美食。日後本地分店開幕，也會推出香港限定餐單，各位蛋控不妨拭目以待。

鬆脆車輪牛角酥

美國紐約除是經濟大都會，當地亦有很多特色美食。尖沙咀Arte by Padaria早前推出紐約極具人氣的法式車輪牛角酥，金黃渾圓的牛角酥有3款口味，朱古力法式車輪牛角酥內有朱古力甘納許，表面再加朱古力金寶和黑朱古力醬，一啖咬開爆晒餡。另外還有白朱古力和開心果朱古力選擇，前者香甜，後者富口感，甜品控不可錯過。