鍾雨璇分享歌曲創作意念　想做一首關於元宇宙的歌

歌手鍾雨璇和Rapper Slept Kid為新歌《Metaverse 360》舉辦發佈會，圈中好友及Rapper等出席支持，鍾雨璇分享歌曲創作意念，她表示自己因為收看了外國劇集《Black Mirror》其中一集之後，想到創作一首關於元宇宙的歌曲，她說：「嗰集係講一班老人家響臨死前，可以響虛擬世界裏面，揀一個自己鍾意嘅形象同生活環境，等佢哋過咗身之後，就可以響虛擬世界延續佢哋嘅生命。其實我都好想響虛擬世界擁有一間屋，將屋企人放入去，將來不幸發生乜事，都可以響嗰度永遠見到屋企人，尤其係自己最錫嘅婆婆同埋爹哋媽咪。睇完套劇真係覺得好感觸，就好想做一首關於元宇宙嘅歌，但係又唔想咁負面講生老病死吖嘛，所以就叫Slept Kid一齊crossover，叫佢扮宅男囉！」

MV中Slept Kid演繹的宅男角色被讚入型入格，發佈會上他被問及日常生活中是否一名宅男，他尷尬說：「呢個係戲劇效果，識我嘅朋友都知我平時嘅愛好啦！好玩得好鍾意出街，唔鍾意留喺屋企，其實拍攝之前都驚會扮得唔似宅男，好彩鍾雨璇搵多一個演員同我一齊扮宅男，睇到MV製成品嘅時候，見到自己扮宅男真係好尷尬，不過今次拍攝過程真係好過癮！因為佢嘅機械人造型真係好神似，我都幾乎忍唔住笑。」