Lancia Pu+Ra HPE「圓」美體現

擁有110多年歷史的傳奇意大利車廠Lancia，自從被收歸全球第4大汽車集團Stellantis旗下之後，動作多多，不僅表示將會以電動車廠身份重返車壇，並公開了新廠徽設計，最近還發表一款由Pu+Ra Zero概念模型延伸打造的Pu+Ra HPE 純電概念車型，進一步將創新又獨特的圓形美學設計，由圓車頂和圓尾燈進一步在車廂中體現。

採用雙門四座位設定的Pu+Ra HPE，擁有逾700km續航力、不到10分鐘便可充滿電，兼且能耗低於10kWh/100km。從特設在車頭的Y形大LED頭燈與隱藏式發光LANCIA字徽配搭，到車尾的一對立體中空LED圓尾燈與LANCIA字樣3D立體雕字，以至創新圓形車頂設計，皆是沿襲自Pu+Ra Zero概念模型，造型時尚前衞。更值得留意的是，車身多處巧妙地通過帶有現代風格的設計手法向一些Lancia經典傳奇車型的設計特色致敬其中車尾線條可說是與Aurelia和 Flaminia的流線設計一脈相承；劃時代的雙圓尾燈設計靈感便是沿襲自傳奇的Stratos跑車；還有就是令人想起70年代、類似Beta HPE、像百葉簾C柱及後窗設計。名為Progressive Green藍綠車色，更是廠方對上世紀60年代的Flaminia Azzurro Vincennes致敬而調製、自帶一種溫暖鍍金色調的全新車色，就像在上演一場過去與未來的精彩對話。

車廂特別找來意大利國寶級家具品牌Cassina合作設計，強調溫暖的家居感。精緻內飾當中70%的可接觸表面更是採用可持續材料製成，一對搶眼黃色前座椅，靈感來自 Vico Magistretti 為 Cassina 設計的 Maralunga扶手椅，包覆座椅的羊毛布料已經GreenGuard認證。其他還有不含鉻鞣劑的後座天鵝絨絨面革、由高達50%的大理石灰塵廢料和回收織物組成、觸感柔軟且防水的MARM\MORE門板織布，及由專業櫥櫃製造商回收並巧妙地改造的再生木質等。另一車廂最大特色，就是車載一套配備了名為S.A.L.A. (Sound Air Light Augmentation)的虛擬介面系統。該系統不僅可讓駕駛者和乘客，透過特設在錶台上像餐枱般、斜度可變的大屏幕，配合觸控式圓盤，對車上的音響、冷氣和照明進行調校，旅途中如不便使用觸控功能亦可以聲控操作。系統亦能自動根據外部環境、駕駛者和乘客的情緒及習慣，對車廂氛圍進行調整。