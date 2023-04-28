趙慧珊拍飲食節目3個月增10磅　舞台劇畫展搭住嚟

HOY TV全新飲食節目《全港開餐100強》將於5月1日首播，兩位節目主持藝人趙慧珊（Aka）及林欣（J Lou）下午（28日）現身黃埔為節目進行拍攝，《煮題Cook》兩位名廚張錦祥（Ricky）及余健志（Jackie）亦有到場支持，一同品嘗日式美食。Aka表示首次擔任飲食節目主持非常開心，因可趁機品嚐不同國家特色菜：「比較特別係潮式雞膝頭，不過最鍾意都係一間老字號嘅糯米飯，同好軟綿嘅粥。」她笑指拍攝3個月已令她增了10磅，不過有信心能回復昔日體重：「平時唔使拍嘢就會斷食，同埋嚟緊要開始排5月嘅舞台劇同預備個人畫展，冇時間食嘢，哈哈！」

首次擔正舞台劇主角的她坦言心情緊張，指角色較沉鬱，更會有喊戲，幸好有前輩及導演教導：「本身劇情好Sweet，但突然要喊，之後又變番冇事，好大挑戰。」她表示5月除了要演10場舞台劇外，亦會舉辦第2次畫展：「上次係慈善畫展，所以啲作品好快賣晒，籌咗三十幾萬，但今次係個人畫展，都幾大壓力，本身預10幅作品，但依家仲爭2幅未有時間畫。」她表示希望向藝術方面發展，感謝經理人公司給予她很大自由度。