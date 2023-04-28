So Cool！全新冰涼透心甜滋味

過了春天最後一個節氣穀雨之後，正式走入初夏，溫度回升，中午陽光普照感覺超熱，想踢走暑氣，當然少不了冰品，嗜甜的更可以來一杯香甜雪糕與冰條，有品牌更趁步入初夏之時，用上多款水果炮製出全新的雪葩及雪條等，又香又甜又透心涼，So Cool！

首次跨界出雪葩

傳統啤酒界入面，比利時出品可以說是不少酒迷的選擇，而來自比利時的人氣白啤品牌Hoegaarden最近首次進軍雪糕界，推出全新 Fruity Range果味白啤酒雪葩，包括紅桑子白啤酒雪葩（Hoegaarden Rosée Sorbet）和蜜桃白啤酒雪葩（Hoegaarden Peach Sorbet），最重要是百分百香港製造，含有2.5%輕量酒精濃度。紅桑子口味以品牌的紅桑子白啤酒調製而成，釀造過程入面加入天然紅桑子果汁，味道酸甜清爽；而蜜桃白啤酒雪葩則帶來馥郁香甜的風味，清甜的蜜桃果汁與品牌標誌性的小麥白啤酒融為一體，令到果味與小麥香氣充斥口腔，交織出意想不到的清爽口感，可以說是為初夏帶來新鮮驚喜！於即日至5月9日期間，於指定便利店選購品牌啤酒及果味白啤即可以優惠價選購Fruity Range果味白啤酒雪葩一杯；5月初更可在指定餐廳及酒吧柯打果味白啤兩瓶或指定套餐，亦可免費或以套餐優惠價享用指定口味的果味雪葩呢！

健康冰感水果香

人氣品牌DREYER’S近年亦推出了健康輕盈的REAL DELIGHT系列，最近更將燕麥乳酪雪條系列升呢，以及零脂肪及零膽固醇的雜果冰條系列，帶來全新健康冰感滋味。燕麥乳酪雪條系列新配方是將原有的法國乳酪雪條入面加入燕麥粒，帶來杧果熱情果及士多啤梨兩款口味，口感較原來版本更為豐富。杧果熱情果口味酸甜開胃，每支只有90卡路里；而每支只有91卡路里的士多啤梨口味，亦香甜富莓香，無添加防腐劑，輕盈又令人滿足。想透心涼，大可以選擇雜果冰條系列，有 Pinky Fruity與Greenie Cooler兩款口味，前者每支含57卡路里，外層以不同果汁包括柑桔、青檸等調配而成，包住山楂、覆盤子冰內層，酸甜不膩；而後者則每支含48卡路里，外層就以檸檬汁和薑汁為主，包住青瓜、啤梨和薑汁等內層，清甜可口。系列更標榜零脂肪、零膽固醇、零添加防腐劑及人造色素，簡單而美味，讓大家享受無負擔的暢快冰感。想免費試？品牌與指定超市合作，於4月28日至30日的指定時間舉行免費送燕麥乳酪雪條快閃活動，穿着綠色或帶有水果圖案的服裝及同時選購任何雀巢或DREYER'S雪糕產品，即可免費獲得REAL DELIGHT燕麥乳酪雪條（指定口味）一支。