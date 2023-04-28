蕭正楠嘲黃翠如粗生粗養：佢喺哥倫比亞生活冇問題

藝人蕭正楠（Edwin）今日（28日）出席巴士安全啟動禮，他表示返公司將軍澳電視城一定會搭員工巴士廠車，一來方便，二來可以收風，笑言坐巴士最易觀察同事的戀事。提到下月將開拍新劇，及準備到廣州及順德開騷，自言今次開騷有點壓力，因為是個人騷，主要唱舊歌為主，最近努力翻聽以前的舊歌，嘉賓方面正在物色人選，自爆正在練老舞，覺得薛家燕的十字步好合適，希望屆時可以一展舞技。問會否邀請「HEA」隊友區永權和伍仲衡做嘉賓？他表示尚未決定，好多朋友知道他開騷，都主動要求幫手，令他好開心。

提到老婆黃翠如正在哥倫比亞拍攝旅遊特輯，他稱翠如其中一個目的地原本是蘇丹，初時都擔心安全問題，幸最後取消去蘇丹：「好彩冇去，依家當地局勢混亂，如果去咗，依家可能要坐軍艦返香港。」Edwin取笑翠如粗生粗養，在哥倫比亞生活冇問題：「佢個人好簡單，生存到就得，今次佢淨係帶咗一件厚保暖衣，之前喺荷蘭就着足7日。」他表示若有機會也想同行，覺得是一個好特別的地方，好值得一去：「不過有時會畀佢嚇親，經常三更半夜打嚟，凌晨3點會收到電話，佢有時唔知自己飛咗去邊冇睇時差，不過冇上次失聯咁驚。」