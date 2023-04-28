網紅多角不倫戀大揭秘　「翻版陳瀅」伍倩彤爆流量密碼

由J2er黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）主持的熱播節目《不正常愛情研究所》，今晚播出一集的主題係「KOL的流量密碼」，又邀請了美胸顧問兼健身教練的Sausau大爆業界荒唐史，其社交網擁逾10萬粉絲人數的Sausau曾聽聞有女KOL A與男網紅因合作拍攝愛情小品日久生情，雖然女方當時已有一名拍了3、4年拖、且發展穩定的男友，但仍選擇一腳踏兩船；最終男網紅在她介紹下認識女KOL B，二人同樣因合作拍片日久生情，Sausau說︰「B同男網紅發生關係，而A係唔知嘅，呢段關係到A結婚之後都一路維持住，直到A發現B同網紅關係之後先至斬纜。」

另一主持麥惠琪（Susuca）則爆了一單知名女KOL的世紀婚禮後續故事，她說︰「件事嘅男仔係我朋友，佢同女KOL相識100日就舉行咗個世紀婚禮，但結婚唔夠半年，個女仔就長期唔返屋企，佢話因為唔想生小朋友。之後佢哋一直互相留難，個女仔唔返屋企，個男仔又搵唔到個女仔。」最終二人離婚收場，該名女KOL的現任男友，正是其前夫從小便認識的好友，令Susuca大嘆關係混亂。花生多多的Susuca，還爆出了一單女KOL周旋在CEO及富二代之間的故事：「個女仔瞞住自己有個拍咗拖兩年半嘅CEO男朋友，同一個70億身家嘅富二代秘密訂婚。」直到訂婚當日，因為有賓客認識事件中的CEO，並於影相時發現女主角熟口熟面，令事件終極爆煲。原本富二代還想堅持娶女KOL，但最終因為70億遺產放棄，女KOL更要退回1,800萬聘金。

而Jojo、伍倩彤（Gillian）與Susuca更開心分享「照騙環保呃like大法」，Gillian笑言最緊要「環保」︰「最多可以去到萬幾，通常有裸色部分會比較多Likes。」Jojo則透露獲公關界朋友指點迷津，指最緊要「若隱若現」︰「夠清涼就自然多讚。」Alan聞言即笑指自己曾有一張水着相吸獲500多Likes，文頌男（Koba）則曾憑一張赤裸上半身的晒肌照，喪吸5,000多Likes，比起平時Like數高出5倍。