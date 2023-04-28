湯唯大熱封影后　宋慧喬憑《黑暗榮耀》奪百想視后

韓國年度影視盛事《第59屆百想藝術大賞》今晚（28日）在仁川市舉行，頒發電視劇及電影部門的多個獎項。2019年與男星宋仲基離婚的女星宋慧喬，今年憑話題劇《黑暗榮耀》再登上事業高峰，她今晚以大熱姿態擊敗另一人氣劇《非常律師禹英禑》的朴恩斌奪得視后殊榮。

她上台後特別向劇中的死對頭林智妍說：「我獲獎了，涎鎮（林智妍）啊，我現在好開心。」今次是她繼神劇《太陽的後裔》後再與編劇金恩淑合作，她特別多謝對方請她演出《黑》劇：「你才是我的榮耀，雖然在拍攝時好辛苦，但亦讓我想繼續努力演戲，還有我媽媽總是很擔心我，你現在肯定很開心。」

失落視后的朴恩斌則奪得最高榮譽的「大獎」，首度獲得大獎的她激動爆喊，她特別多謝喜愛《非》劇的觀眾：「如果沒有大家的愛，我不可能站在這個位置，小時候演戲時，我想着如果我不放棄，有一天會成為得到大獎的演員，今天我實現這個夢想了！」

男星李聖旻則憑與宋仲基合演的《財閥家的小兒子》奪得視帝殊榮， 他笑言因為《財》劇其他演員都未有獲獎，擔心自己來到現場亦只是拍掌，他又特別多謝正在海外拍戲的拍檔宋仲基。

在《黑》劇中飾演霸凌主導者「朴涎鎮」的女星林智妍勇奪「最佳女配角」，她除了多謝與她一起飾演霸凌者的演員，又特別提到因合拍《黑》劇而撻着的李到晛，她坦言「朴涎鎮」這個角色是她非常害怕會失敗的挑戰，每次演戲時都感到有挫敗感和自責，她最後自我安慰，並說出劇中的經典台詞：「好帥氣，涎鎮啊！」至於「最佳男配角」則由《毒梟聖徒》的男星趙宇鎮奪得。《黑》劇則獲得電視劇部門的「作品獎」。

電影部門方面，內地女星湯唯憑朴贊郁執導的韓片《分手的決心》獲封影后，她指今次來《百想》特別有意義：「2011年我憑電影《晚秋》來過《百想》，現在是2023年了，剛好是兔年，我又回到《百想》的舞台了，是不可思議的緣分。」她特別多謝《分》片的製作團隊和演員，而男星柳俊烈就憑《晝盲神探》擊敗鄭雨盛、宋康昊及馬東錫等對手，爆冷獲得影帝殊榮，《晝》亦贏得電影部門的「作品獎」，《分》片則獲得最高榮譽的「大獎」。

電視劇部門

最高榮譽大獎：朴恩斌《非常律師禹英禑》

作品獎：《黑暗榮耀》

最佳男主角：李聖旻《財閥家的小兒子》

最佳女主角：宋慧喬《黑暗榮耀》‵

最佳男配角：趙宇鎮《毒梟聖徒》

最佳女配角：林智妍《黑暗榮耀》

最佳男新人：文相敏《王后傘下》

最佳女新人：盧允瑞《浪漫速成班》

最佳導演：劉仁植《非常律師禹英禑》

最佳劇本：朴海英《我的解放日記》

電影部門

最高榮譽大獎：《分手的決心》

作品獎：《晝盲神探》

最佳男主角：柳俊烈《晝盲神探》

最佳女主角：湯唯《分手的決心》

最佳男配角：卞耀漢《韓山島海戰》

最佳女配角：朴世阮《樂透大作戰》

最佳男新人：Jr.《失控正義》

最佳女新人：金施恩《下一個素熙》

最佳導演：朴贊郁《分手的決心》

最佳劇本：丁朱里《下一個素熙》

人氣獎：Jr.、IU