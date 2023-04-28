【Zac玩Zac食】Zac在悉尼的Anzac Day 2023

1915年4月25日上午，澳洲和新西蘭士兵組成的澳新軍團Australia and New Zealand Army Crops（Anzac），是盟軍遠征隊的一部分，發起了一場奪取在第一次世界大戰中具有重要戰略意義的加里波利半島（Gallipoli Peninsula）的戰爭。澳新軍團遭到奧斯曼土耳其守軍的激烈抵抗，雙方很快陷入膠着狀態，持續了8個月，導致傷亡慘重。直至年底盟軍撤離時，他們的死亡人數總計超過 56,000人，其中澳洲有8,709人、新西蘭有2,721人。其後於1916年4月25日開始把這天定為Anzac Day，以紀念在加里波利登陸中喪生的澳洲和新西蘭的軍人。而第二次世界大戰後，Anzac Day於澳洲更被用來紀念在兩次戰爭和現代所有軍事行動中犧牲的澳洲人。

Anzac Day年度活動於黎明開始，以紀念最初在加里波利登陸的時間。悉尼今年的悼念活動在日出前於Martin Place舉行，接着於早上九時開始盛大嘅遊行活動，向英勇保衞國家的軍人們致敬；遊行隊伍以老兵打頭陣，然後各軍種的現役軍人代表、退伍軍人後代、軍樂隊等也都會在隊伍之列，沿着Elizabeth Street前進，接受道路兩旁民眾的歡呼和支持，直達Anzac Memorial戰爭紀念館。

當日早上6時起床，看着電視直播位於黃金海岸的悼念會，之後8點步行至Martin Place觀賞遊行活動，多個遊行隊伍加埋至少有幾千人，整個遊行接近3小時，兩旁的民眾熱烈揮動手上嘅國旗，每當有老兵經過都會拍掌支持，氣氛一流！據說傳統這日會食名為「Gunfire Breakfast」，但係走訪咗幾間餐廳都沒有供應，希望下次再嚟時早啲做定功課，去試吓這個在咖啡中加入Rum酒嘅Gunfire Breakfast !

Profile：Zacky Sun

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