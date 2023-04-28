楊埕網劇與謝高晉做情侶　上演有着衫「床戲」

由藝人謝高晉、楊埕主演的網劇《毁滅世界的男人》今晚網上首播，兩人邀得前輩演員盧海鵬（鵬哥）扮演「大鵬怪人」，亦有首名到韓國KBL打籃球的香港職業籃球員周健宏飾演高晉同事。

劇中謝高晉與楊埕在再做情侶，更上演「床戲」，不過兩人都係有着衫，楊埕更是穿上女超人服包到冚演床戲，兩人哈哈大笑表示毫無尷尬，高晉笑說：「一開始以為要除衫㗎，點知唔使，好可惜，講笑啫！我哋兩個已經好熟，所以唔會尷尬。」高晉今次扮演楊埕的黐身又癡情男友，他表示現實生活中很獨立，楊埕則相反，自爆生活中是百分百黐身女友，白癡一樣：「尤其係去旅行，我會唔帶腦出去，由男朋友安排曬一切。」

楊埕談到與盧海鶻鵬首次合作，她說：「當我聽到同鵬哥有對手戲嘅時候我係好開心，因為學drama嘅時候就會『盧海鵬試咪』，呢個係根深蹄固。」兩人對打的戲份基本上更是一take過，很快就做到導演需要的鏡頭。楊埕又大讚鵬哥是後輩的學習精神：「好欣賞佢敬業，佢從以前開始就冇放棄過，唔同角色會去嘗試挑戰，所以我覺得好值得我哋後輩學習。」

楊埕是次扮演女超人，更化了一個外國女孩的妝容，她開心說：「我做到我自己嘅夢想，因為公開扮女超人係開心嘅事，由5、6歲開始看Marvel，一講Marvel我可以同男仔朋友講晒入面嘅故事內容。」楊埕這身女超人造型像真度很高，她更表示會將這條影片tag Marvel Studio，睇吓之後有冇拍攝機會。」