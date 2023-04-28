性事檢查　刺激又興奮

等我Check吓你有冇反應先！（互聯網）

男女都要定時做身體檢查，尤其係當發現性趣貧乏時，更係需要Check一Check。點樣知道自己有冇缺乏性趣？睇吓呢兩部以身體檢查為主題嘅四仔，再望吓自己有冇反應就知道喇！

專醫男根

兵器唔聽使，天后級脫星Angela White話有計！講緊嘅係由Brazzers製作嘅《Welcome To White's Ward》，由Angela White擔綱主演，佢用盡各種方法喚起男士嘅原始本能，嗰種興奮感真係只有睇過至明白。至於Angela White用乜嘢方法嚟刺激兵器？就係用盡手、口、臀等身有部位，名副其實係瞓身演出呀！

回春服務

由Evil Angel出品，以鹹濕診所為主題嘅「Rocco's Sex Clinic」系列，一直備受好評，嚟到最新作《Rocco's Sex Clinic: Treatment #6》，又會畀到乜嘢驚喜大家？今次以回春診所為主題，專為一班失去性趣嘅男士提供回春服務，搵嚟Scarlett Jones、Valentina Nappi等癡女脫星演出，場面搞笑又夠荒唐，令人睇得相當過癮。

碟評

雖然鹹濕診所為主題嘅四仔有唔少，但今次推介嘅兩套作品都各有賣點，好似全程主觀拍攝嘅《Welcome To White's Ward》，四仔迷睇得夠投入，而人氣系列最新作嘅《Rocco's Sex Clinic: Treatment #6》，繼續貫徹高質製作，所以兩套都值得一睇。