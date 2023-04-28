馬詩慧支持兒子王躍穎荷里活發展：覺得佢有天分

藝人王敏德(Michael)和名模太太馬詩慧(Janet)，一屋明星相，現年23歲的孻仔王躍穎（Kadin）亦宣布向荷里活發展，Kadin遺傳爸爸高大身形，留鬚根添男人味，Janet睇好兒子：「覺得佢有天分。」

Janet的三名仔女現在都身處美國，大女婚後與同性伴侶移居美國定居，二女王麗嘉隨行赴美，順道發展模特兒事業，至於細仔王躍穎，自從美國完成演藝課程後，就一直留低在當地，透露Kadin自小愛演戲，「呢個係佢夢想，呢行只能靠自己，係講運氣，嚟緊會幫朋友拍一輯微電影，我覺得趁後生追夢係好事，唔係要秉承乜嘢，最緊佢自己鍾意，（Kadin遺傳Michael演藝細胞？）佢OK嘅，之前睇過佢喺香港上網課，覺得有天分。」子女長大各自飛，剩下他們夫婦在港，屋企的熱鬧氣氛改變，初時也不習慣，但認為人生如此，必需接受。

近來空閒時間多了做義工，最近她便為好友的環保概念店出力，支持時裝「Redress」，給予衣服賜予第二生命，她表示做模特兒經常買衫着靚衫，近幾年她才知道時裝是環保的最大負荷，做一件Tee原來背後付出好多水量。「我屋企規定，每日都會將可循環物品分類，唯一Michael唔聽話，佢需要好多教育，有時見到人亂放環保箱我會幾嬲，（嬲埋Michael？)無得嬲咁多，惟有再教育佢。」