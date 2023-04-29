宋慧喬開齋封后乜仇都報晒　朴恩斌奪《百想》最高榮譽

韓國演藝界年度盛事《第59屆百想藝術大賞》昨日舉行，41歲韓國女星宋慧喬憑韓劇《黑暗榮耀》由「浪漫女王」變「復仇女王」，入行27年終極開齋，首次奪得百想視后。和宋慧喬前夫宋仲基合演《財閥家的小兒子》的「爺爺」李聖旻，以神級演技毫無懸念摘下視帝！

神級韓劇《太陽的後裔》撮合宋仲基與宋慧喬譜寫「雙宋戀」，惟2019年童話婚姻破滅，宋仲基更在今年初宣布雙喜臨門，與英國前女星Katy Louise Saunders結婚，並即將升呢做父親。而離婚4年仍孤身一人的宋慧喬，集中火力拚搏事業，再跟《太》劇的金牌編劇金恩淑合作話題劇《黑暗榮耀》，飾演「文同珢」的她一改以往專演浪漫愛情劇的戲路，挑戰以復仇為主題的《黑》劇，摒棄美女形象，以又瘦又殘的造型上陣，加上演技升呢，令她再登上事業高峰。在昨晚韓國舉行的《第59屆百想藝術大賞》中，宋慧喬更是以大熱門姿態角逐「電視部門最佳女主角」，最終擊敗勁敵《非常律師禹英禑》的朴恩斌，勇奪視后殊榮，更是她入行27年以來，首次奪得百想視后！

「媽媽肯定很開心」

宋慧喬上台領獎時向《黑》劇飾演主導欺凌的「朴涎鎮」林智妍說：「我獲獎了，涎鎮啊，我現在好開心。」她更特別感謝再度合作的編劇金恩淑：「你才是我的榮耀，雖然拍攝時好辛苦，但亦讓我想繼續努力演戲，還有我媽媽現在肯定很開心，我知道你一定很擔心我。」而林智妍憑《黑》劇勇奪「電視部門最佳女配角」，除了多謝與她一起飾演霸凌者的演員，又特別提到因合拍《黑》劇而撻着的李到晛，她坦言「朴涎鎮」這個角色是非常害怕會失敗的挑戰，每次演戲時都感到有挫敗感和自責，她最後自我安慰，並說出劇中的經典台詞：「好帥氣，涎鎮啊！」

在《非》劇中飾演自閉症律師的朴恩斌雖然失落視后殊榮，但就贏得最高榮譽的「電視部門大獎」。童星出身的她演戲26年，今次是其演藝生涯中首個「大獎」，她發表得獎感言時激動爆喊，特別多謝喜歡《非》劇的觀眾：「如果沒有大家的愛，我不可能站在這個位置。小時候演戲時，我想着如果我不放棄，有一天會成為得到大獎的演員，今天我終於實現這個夢想了！」

李聖旻封視帝

至於男星李聖旻憑與宋仲基合演的《財閥家的小兒子》奪得視帝殊榮，他笑言因為《財》劇其他演員都未有獲獎，擔心自己到場亦只是拍掌，又特別多謝身在海外拍戲的拍檔宋仲基。然而宋慧喬對上一次參加《百想》，就是跟前夫宋仲基憑《太》劇出戰，今屆宋仲基未有憑《財》劇入圍提名，「雙宋」差點世紀同台！另外，憑台灣電影《想見你》吸納不少韓國影迷的男星許光漢，與韓國男星李帝勳一起頒發「最佳導演」，惹來台下粉絲尖叫。兩人不忘宣傳即將上映的新片，希望今後有機會合作拍戲。

湯唯相隔12 年再封影后

內地女星湯唯憑名導朴贊郁執導的韓片《分手的決心》，擊敗強敵全度妍等於《百想》封影后，她表示特別有意義：「2011 年我憑電影《晚秋》來過《百想》，現在是2023年了，剛好是兔年，我又回到《百想》的舞台了，是不可思議的緣分。」並多謝《分》片的製作團隊和演員。朴贊郁亦憑《分》片奪「最佳導演」，但因身在泰國拍戲而未能出席，由湯唯代為領獎，而《分》片同時勇奪電影部門最高榮譽的「大獎」。

至於男星柳俊烈憑《晝盲神探》擊敗鄭雨盛、宋康昊及馬東錫等勁敵，爆冷獲得影帝殊榮，《晝》片亦贏得電影部門的「作品獎」。

IU擸71萬票

《百想》於4月18至26日透過手機程式進行人氣男女演員票選活動，去年主演電影《孩子轉運站》的靚聲歌后IU狂擸逾71萬票，揮低朴恩斌、林智妍及金慧秀等成為「人氣女演員獎」得主，她多謝投票給她的粉絲，又不忘宣傳最近上映的新片《Dream》。

至於男團GOT7成員Jr.獲得逾24萬票，擊敗柳俊烈及任時完等捧走「人氣男演員獎」，他特別多謝不分日夜為他投票的粉絲，他亦憑電影《失控正義》奪「最佳男新人」，即將入伍的他預告將推出新碟。