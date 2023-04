【是日通勝】

農曆三月初十

癸卯年 丙辰月 丁巳日

吉時:上午9時至11時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時:上午5時至7時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜:拆卸、掃舍

忌:理髮、遠行

幸運方向:坐南向北

幸運數字:2、14、40

幸運顏色:黃

【星座運程】

今日幸運星:雙魚座

白羊座:享天時地利人和,理財投資可以進取一點。

金牛座:感情關係需用心經營,今天要有實際行動!

雙子座:財運低迷,易因利益分配不均而與人爭拗。

巨蟹座:過得自己過得人,勿強求別人接受你的想法。

獅子座:投資忌衝動,花錢要節制,免得惹來一身債。

處女座:財運稍遜,平常心看得失,煩惱會少好多!

天秤座:人際關係好,義氣可贏得掌聲,辛苦也值得。

天蠍座:有必要檢討財務狀況,才可避開破財危機。

人馬座:易招來口舌是非,不要跟沒教養的人計較。

山羊座:物質生活無憂,但處理感情問題不可大意。

水瓶座:笑多一點可改善運勢,遇麻煩要保持樂觀。

雙魚座:愛情運非常好,白羊座朋友是你的幸運星。

【生肖運程】

相沖生肖:豬

旺弱指數:(升)雞 財運旺

(跌)豬 易出錯

鼠:烏雲蓋頂,不管做甚麼事都受到制肘。

牛:個性隨和,可給身邊人留下良好印象。

虎:心浮氣躁,易得罪人,行事要經思考。

兔:身心疲憊又多疑,小心負能量拖垮健康。

龍:桃花大旺,有伴侶者可重溫久違的甜蜜。

蛇:工作運普通,需安分守己,勿多管閒事。

馬:好壞參半,下午運勢較差,易惹麻煩。

羊:有化危為機的本事,各種煩惱一一消失。

猴:沒有壓力和煩惱,聯誼會友可望盡興。

雞:獲財神眷顧,毋須為錢銀問題而憂心。

狗:有伴侶者宜收斂脾氣,多為對方設想。

豬:是日沖煞,判斷力差,易被小人利用。

【暢所欲玄】(占星師Ida)

雙子座的好奇心

看了一條拍得很靚的旅遊片,心裏猜這博主是人馬座或是天蠍座?上網查一查,看到他的個人網頁第一版就寫着「Hope I can be a bridge between you and nature」。博主是一個喜歡登山、旅行和拍攝的年輕人,現和太太居於日本。其中有一條片講博主幾年前在網上找到一張在法羅群島草皮小屋拍攝的相,之後就種下對這個地方的嚮往。

去年他們出發去探索,看完草皮小屋後,打算去小島另一邊看燈塔,發現錯過了巴士的時間,為了要從A小鎮去B小鎮,最後決定徒步翻過山頭。因為博主是一名登山愛好者,太太亦熱愛大自然,面對攀爬一個看似簡單的山嶺,一點都沒有畏懼。兩人的勇氣真是非一般,走到山腰後才發現前路原來只有羊腸小徑,但愈走愈感不妥,於是用航拍去查探前路。當他們需要決定究竟要走回頭路還是繼續向前走時,就聽見海鳥的叫聲,看到羊群在前,都好像告訴他們回家之路在前,那刻他們想只要活着及按時抵達目的地就可以了,幸好最終都安全到達。

博主原來是太陽雙子座,水星在入廟的雙子座跟冥王星緊密地對分,可說是在沒有被恐懼帶來的限制之下極致發揮。金星在巨蟹座的他,會不會就是情感加上美的結合?火星在處女座,就是一切追求工整完美的典範,感謝雙子座的好奇心帶來這大自然的奇觀。