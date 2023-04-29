娛圈單打︱做人最怕改壞名　又酸又苦梗運滯

唔怕生壞命，最怕改壞名。憑韓劇《海岸村恰恰恰》爆紅全亞洲的「洪班長」金宣虎近日襲港，甫落機即獲近百粉絲夾道歡迎，令他笑逐顏開。誰知不過一年多前，他在一夜間由事業最高峰跌落人生最低點，猶如坐跳樓機一般，應了「又酸又苦」的名字諧音。

《海》劇不僅在本土收視高企，在海外同樣造成旋風，飾演男主角洪班長的金宣虎入行十多年終於一嘗爆紅滋味，一切都是如此美好。詎料就在播出大結局並刷新收視最高紀錄的同一晚，金宣虎前女友大爆這位幕前暖男逼她墮胎和分手的惡行，又指他人前人後兩個樣，形同投下一顆深海炸彈，對金宣虎的事業造成毀滅性的打擊。

男主角一時之間不懂如何面對，致歉後便一直深潛，其事務所同樣應對得一塌糊塗，益發令外界相信洪班長原來是渣男一名。但最峰迴路轉的事情終於發生，有南韓最強狗仔之稱的網媒看不過眼出手，拋出大量對話截圖，證明金宣虎並無逼前女友墮胎，反而要負起責任與前女友結婚，直指是前女友不甘二人後來分手而作出誣衊，還金宣虎清白。

但都說南韓人對明星有道德潔癖，金宣虎始終無復當年勇，停工長達一年，直到近日才在海外復出試水溫。儘管海外粉絲對他一條心，但在本土依然未能收復失地，就連原定演出的新劇，都因為找不到女演員願意合作而黯然辭演。

有人就話啦，金宣虎改壞名，又甘又酸又苦，完全沒有甜，梗係頭頭碰着黑。當然，這只是中文譯音，韓文並無這些意思。在此祝福洪班長苦盡甘來，愈搵愈多金啦！