方力申狂減15磅備戰新劇　同視后林夏薇對戲冇壓力

藝人方力申與陳庭欣（Toby）昨晚（28日）現身仁愛堂董事局就職晚宴。以「仁愛大使」身份出席的小方表示會為晚宴獻唱：「表演唱歌，亦會同主席合唱《好心好報》，我好鍾意合唱，因為可以唱少啲，哈哈！」他指雙方家人為世交，故每年都定必出力支持。而早前表示要為新劇減磅的他，表示以生酮飲食方式已成功減去8磅：「5月開始拍《逆天奇案2》，做一個深受學生歡迎嘅生物學專家，瘦少少會好睇啲。（監製叫減幾多？）佢冇話要幾多嘅，我自己目標15磅左右，戒澱粉質、酒同水果，不過有偷飲咗少少酒，所以仲爭少少。」他透露劇中與視后林夏薇有多場對手戲，又指兩人份屬老友，所以未有因對方貴為視后感壓力，問到二人是否有感情線及親熱鏡頭？小方怕羞表示仍未看完劇本：「呢啲唔係重點啦，最緊要劇本好、套戲好睇。」

至於為晚宴擔任司儀的Toby，表示向來會預早個多小時到場準備：「早到場食少少嘢，因為我要食完嘢先有記性，餓住會搞唔掂。」又自爆到場時發生了小插曲，笑指佩戴的耳環不慎撞爛，並掉入了尷尬位置：「跌咗落我深深處嘅位置（示意胸口間），哈哈！好搞笑，我望住我經理人，佢又望住我，諗緊邊個伸隻手落去攞返呢？最終都係自己搞掂，所以有時覺得如果經理人係女仔會好啲，冇咁尷尬嘛。」累積了多年司儀經驗她，分享了應付突發情況小心得：「出去做嘢會帶多幾對耳環、頸鏈，鞋都會帶多對，試過畀人踩到對鞋甩底。」問她有否台上蝦碌事情？她笑指某年台慶直播時，其中有眾人表演跳舞環節，當男拍檔將她抬起時她要做出踢腿動作，但卻把腳上高跟鞋踢飛了：「唔記得個Partner係周志文定周志康，肯定係是但一個，當時好驚都冇留意有冇飛中人，嗰下自己覺得又好笑又尷尬。」

另外她透露近日正為新劇《非常檢控觀》開工，坦言首日拍攝已十分難忘：「有一段時間冇拍劇，要調整返個節奏，嗰晚開到凌晨3點幾4點，劇情講我埋屍，仲要半夜三更自己揸車入下白泥，真係有啲驚。」