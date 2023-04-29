冼靖峰挑戰女歌男唱　錄足8日堅持唔降Key

歌手冼靖峰（Archie）最近推出輕快新歌《​​BUG FIX》，大玩假音挑戰歐美Funky曲風，令人對唱開舒情歌的他有耳目一新之感。新歌運用大量假音，原來歌曲最初是寫給女仔唱，女歌男唱難度自然相當高，他說：「今次想做一首自己聽開鍾意Funky啲嘅歌，聽到demo覺得呢首歌好好聽、好鍾意，但原來首歌係寫畀女仔唱，試過降低做男key又冇咁好聽，於是就原汁原味照錄，結果錄咗8日，一路錄監製不停提點我要練啲乜。」

Archie新歌難度高，錄音時充滿挫敗感，坦言有想過向監製提出不如放棄，他笑說：「錄到第4、5日有諗過不如同監製講不如將呢首歌放埋一邊先，做另一首Rock歌先啦。但係好多謝監製不斷叫我畀心機，同我搵方法做到最好，捱過咗呢個關口就見到曙光。」新歌令歌迷有驚喜，他亦喜歡Funky風格，但指不會繼續這曲風，因為想給觀眾驚喜，下一首歌曲將會是另一番味道。講到《BUG FIX》難度那麼高，現場演繹會是充滿挑戰？他笑說：「係呀，都有同監製傾過，監製話照唱囉，最緊要有個mood，都期待第一次唱Live。」

場地提供：The Wave

髮型：Hugo Poon @privateisalon