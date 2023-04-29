華懋集團旗下七大商場呈獻「旅客多重獎賞 通關禮遇」 迎五．一黃金周

【營業資訊】闊別三年，旅客重臨香港購物消閒的熱度正不斷攀升！為迎接中港兩地全面通關後首個五．一黃金周長假期，由即日起，華懋集團（下稱「集團」）旗下七大購物商場，包括：如心廣場、中環街市、翩滙坊、好運中心、希爾頓中心、粉嶺名都商場及上水名都商場，特意印製精美又資料豐富的「旅客多重獎賞 通關禮遇小冊子」（下稱「小冊子」），結集超過 100 個精彩商戶優惠，旅客可享高達 HK$8,700 現金券，盡享集團旗下商場餐飲及購物優惠，涵蓋餐飲、藥妝、娛樂、珠寶首飾及電子產品等多個範疇，讓旅客消費之餘亦賺盡着數！

入住旗下五大酒店 送通關禮遇小冊子

是次黃金周推廣活動更聯乘集團旗下五大酒店，凡於推廣期內入住荃灣西如心酒店、南灣如心酒店、銅鑼灣如心酒店、九龍東如心酒店或旺角薈賢居的訪港旅客，均可獲得「旅客多重獎賞 通關禮遇小冊子」，盡享豐富餐飲及購物優惠！旅客或可於七大商場的禮賓部 / 客戶服務中心 / 詢問處，憑有效旅行證件可領取小冊子！

商場各具特色 四條購物路線 滿足不同旅客

華懋集團旗下商場各具特色，部分鄰近內地的出入境口岸外，7 個商場更鄰近港鐵站，交通十分方便；旅客無論是想盡享購物樂趣，還是休閒度假放鬆身心，都能夠享受舒適便利的旅行體驗。

以下是特別推薦給旅客的四條遊逛香港路線，讓旅客按觀光目的而出發，滿足所需的同時，也能盡享獎賞優惠。

華懋集團旗下 7 大商場資料：

如心廣場

地址：荃灣楊屋道 8 號

中環街市

地址：中環皇后大道中 93 號

翩滙坊商場

地址： 將軍澳唐俊街 21 號

好運中心

地址： 沙田橫壆街 1-15 號

希爾頓中心

地址： 沙田正街 3-9 號

上水名都商場

地址： 上水智昌路 9 號

粉嶺名都商場

地址： 粉嶺火車站 18 號