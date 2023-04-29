Chill歎深圳湯泉　吃喝玩樂瓣瓣齊

香港人出名愛旅遊，奈何周末假期太短好難飛番轉，不過其實近近哋，過關即可到達的深圳都有好多嘢玩，就算只在關口附近都已經可以玩足好多個一、兩日！好似福田口岸不遠處、近期火紅的Spa之選「湯崎‧湯泉生活TENZ」，不但集吃喝玩樂於一身，仲可以隨時玩足24小時，過一晚夜都無問題。

吃喝玩樂一條龍

情侶、閨密出遊時要滿足各自的喜好，位於距離福田口岸約10分鐘路程的國花路港城華庭裙樓一層至五層的「湯崎‧湯泉生活TENZ」或許可以滿足到大家要求。面積達4萬平方米，設有湯池、汗蒸場所，並提供SPA、按摩等服務，休閒娛樂方面還有放映吧、街機、網咖（網吧＋咖啡廳)、電玩區、桌遊、桌球、VR、棋牌等，選擇非常多，可以滿足不同人的玩樂需求。

餐飲方面，場內除有免費供應的雪糕、飲品及水果外，還有提供日本料理及中餐等的餐廳，場內更會提供汗蒸服、浴巾、一次性內衣褲及洗護用品，待足一日都不成問題，一家大小都一樣適合。

兩大流行打卡地

除了湯泉體驗外，距離福田或羅湖口岸約10分鐘車程都有不少現時流行的打卡好去處，Let's Go！

至潮閒逛之地

去旅遊當然少不得逛逛大型商場，要數深圳交通方便的必逛點，就有位處地鐵購物公園站C、F、G出口、廣受年輕人歡迎的福田星河CoCo Park。據悉是國內首個情景式公園版休閒購物中心，集休閒、購物、餐飲、娛樂於一物。場內不但有各個知名品牌、人氣雜貨店、美容美甲店、書店等，滿足大眾的休閒、購物需求之餘，還有多國菜食肆，包括中、韓、日、泰等。要數場地特色，不得不提其獨特的內街設計、空中天橋、中庭，以及6,000平方米的下沉式露天廣場等，還會不定時舉行各種活動，如夜間市集、表演、快閃店、美食街等，絕對是至潮好玩之選。

新舊交匯地

城市要發展並不代表舊物必需被拆卸，如果想感受深圳的舊日時光，見證新舊交融之景，可以到鄰近地鐵園嶺站、體育中心站等的園嶺新村。在這個小區某些老居民樓底下，隱藏着新式網紅咖啡店，其中就包括在90棟103的527cake&coffee，據悉其名取自「吾愛妻」的諧音，光聽名字就好Sweet。店舖裝潢偏日系風格，配上精緻的擺設，簡約之中又不失心思，舒適的環境配上一款款精美的甜品，令人可放下生活的壓力，感受悠閒的時光。