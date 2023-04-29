張繼聰入樽撻Q擊中老婆　謝安琪求網友賜教施酷刑

藝人張繼聰喺社交網發放短片，同粉絲分享佢打籃球嘅英姿，阿聰寫道：「Clip 1：生活日常，懶型。Clip 2 : 都係生活日常，果吓慘叫聲，直飛老婆面門，依次 GGGGGGGG......」第1條片所見，阿聰好型咁向大家示範何謂完美入樽，有姿勢有實際，不過去到第2條片就出事喇，動作依舊但個波就「𠺘口」，喺個藍框轉個圈就飛番出嚟，直飛去拍片者嘅方向，引用陳奕迅嘅歌詞「場邊，一聲慘叫」，場邊傳嚟一把女士慘叫聲，而呢位女士之唔係阿聰嘅太太謝安琪（Kay）囉！

大批圈中好友同網友都非常擔心，紛紛留言問候，不過並唔係擔心阿Kay，而係擔心阿聰嘅安危：「入樽者還健在嗎？」、「榴槤殼已放地上」、「聰哥要唔要玻璃？」，阿聰就回應：「依家仲一直跪咗係地下…好誠心懺悔緊」，而受害者阿Kay亦有留言：「相信大家係公平嘅，遇到咁嘅情況你話應該點做？大家即管分享一下。」

正所謂睇人受罪最開心，網友即時發揮小宇宙教阿Kay執行酷刑：「 將最近想要嘅嘢全部列出，買唔到冇床瞓」、「唔使講嘢，叫對仔女砌張玩具積木床孝敬吓爸爸先」、「當然係拎個波車落佢架寶貝26（電單車）度啦！」、「乜都唔做，好似冇事發生過咁⋯⋯最恐怖」，認真抵死，最後好在阿Kay大人有大量冇照做，佢留言：「睇晒啲留言分享，大家真係好錫張先生，多謝大家咁關心佢，我見咁開心仲親自沖咗杯咖啡畀佢飲，你哋send過嚟嗰啲玻璃樽收到晒啦，留喺度備用囉。」