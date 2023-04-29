戰幔揭開！手提新Console鬥好玩

手提遊戲機靜咗一排，數到近年較知名只有PS Vita及3DS。然而近期市場卻突然熱鬧起來，除咗VALVE及ASUS先後推出手提機，網上還盛傳PlayStation將於11月發表全新手提機，一時之間Handheld Console成為城中熱話，就算唔買都要留意，否則無話題！

強勁硬件 任玩Game Pass

ROG Ally由近年推出過不少電競手機的ASUS推出，機身只有608g重，設計符合人體工學。內置7吋FHD 120Hz觸控式屏幕，亮度達500nits，對比度1000:1，配合康寧DXC玻璃膜，進一步降低反光率，在戶外強光下畫面依然清晰。硬件方面它非常強勁，處理器是AMD Ryzen Z1，再搭載RDNA 3顯示卡，超大食的3A大作都應付到，另外又採用零重雙風扇系統，透過超薄散熱片及高密度的散熱管確保機身保持涼爽。搭載Windows 11作業系統，玩家可無限制地啟動包括Xbox Game Pass、Steam和EA play等不同平台的遊戲串流服務，配合16GB DDR5記憶體及512GB PCIe 4.0 SSD儲存裝置，有足夠空間裝Game之餘，亦能大大縮短載入時間，提供零延遲打機體驗！

完善布局 暢玩Steam

Steam Deck推出以來叫好叫座，這部由遊戲發行商VALVE研發的PC化手提遊戲機，最大賣點是可以暢玩Steam平台上數以千款遊戲，而且在AMD Zen 2 CPU、RDNA 2顯示卡、16GB RAM及最高512GB SSD強勁硬件幫助下，輕鬆執行最新的AAA遊戲。它的布局也十分正規，搭載7吋1,280 x 800屏幕、兩邊十字鍵、機背四按鍵、機頂LB/RB鍵，仲有兩個觸控板操作如Mouse般靈活。內置USB-C支援DisplayPort 1.4傳輸出，最高可輸出8K@60Hz或4K@120Hz畫面，介面同時支援45W充電，內置電池夠玩2至8小時。

巨人反擊 傳11月推出

面對市場挑戰，Game壇大佬PlayStation不敢怠慢，市傳正在開發一部手機遊戲機，最快於今年11月見街。新機開發代號為「Q Lite」，外形靈感來自Dual Sense手掣，只是中間切開再加入一個8吋屏幕，並支援自適應扳機和觸覺回饋功能。據知它需配合PS5才運作，原理是透過Remote Play來遙控打機，所以玩時需要接駁網絡，而畫面輸出在網絡穩定時有1,080p@60fps。