姜濤獲逾千粉絲賀壽　摸鼻傻笑原因曝光

男團MIRROR人氣王姜濤今午（29日）現身品牌活動，吸引逾千粉絲逼爆商場5層樓，大會更推出生日蛋榚，為明日24歲生日的姜濤「賀壽」，粉絲群起高唱生日歌，搞到壽星仔只懂傻笑及摸鼻，並揮手向大家致謝，他更即席獻唱廣告歌，台下尖叫聲連連。

談到生日願望，他說：「希望喜唔喜歡我嘅人都身體健康，而我就愈嚟愈大個仔，只係希望用啲願望令身邊嘅人好啲。（咁今年有乜目標？）MIRROR同自己都樣樣順利，因為大家都有唔同程度嘅低潮。（咁低潮過咗未？）算命師話我太歲仲未犯完，好彩都好多人幫我攝太歲。（你好信呢啲嘢？）本身冇乜概念，不過今年真係好多人講。（你覺得好唔順利？）心態上，求個心安啫。」

明日（30日）正日生日，他依然要拍戲及綵排接下來頒獎禮表演，未有假放：「都慣咗，我哋12個生日都係咁。（隊友有乜表示？）講生日快樂囉，大家都忙，冇辦法聚一聚。（去唔到『姜濤灣』打卡？）當然想，但要睇公司安排。（已切好多個生日蛋糕？）今日第2個咋。（仲唔會忍口唔食咁多？）其實啲蛋糕咁靚，真係唔捨得食。」

談到剛才即席獻唱，他說：「其實都好緊張，因為太近距離，望落去見到大家，我會怕醜，除非真正舞台演出，打晒燈我望唔到人啦。（成日摸鼻喎。）我鼻敏感，唔係中招。（傻笑喎。）因為唔知講乜好。」對於部分MIRROR隊員暑假開個唱，Ian（陳卓賢）起初未有安排，搞到其鐵粉大叫不公平，他說：「有聽聞，公司一定會兼顧每個人嘅安排，相信佢都一定有好嘅安排。（咁你個唱前仲出新歌？）會，盡量出多啲，依家都排緊Rundown，睇吓唱乜歌。」