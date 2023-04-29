相信好多人對五一勞動節感覺不大，亦不會追溯出處，大家只停留在「紅日」、放假這個概念上，小編亦是，只會度度趁假期吃喝玩樂的新點子，今次就介紹兩間新餐廳，一間糅合藝術與美食，另一間串燒店則有濃厚的熱鬧氣氛，還是銅鑼灣區少有的消夜店，無論是一家大小抑或是與三五知己皆可以開懷大嚼。

與藝術交融

試想像一下，被不少藝術展品包圍下用餐會是何感覺？大可以走到中環大會堂內的全新餐廳#bistrocity感受一下！餐廳為本地藝術工作者提供展現藝術天賦的空間，食客亦可在濃厚的藝術氛圍下欣賞本地藝術及品嘗特色美饌。大廚巧妙地將亞洲風味與經典香港菜式融合，帶來別具本土風味的佳餚，好似滑嘟嘟煎蛋叉燒飯、咖喱雞扒飯及濃⾹沙嗲⽜⾁煲仔麵等，每一道都散發濃郁⾹氣及獨特⼝感。還有多款港式小食，好似芫荽叉燒蛋菠蘿包、經典原味雞蛋仔及⾹脆阿華⽥⻄多⼠等；既保留⾹港懷舊情懷，又能滿足味蕾。首位於餐廳舉行展覽的藝術家是本地插畫家Alan Cheung，以是「⾹港⼀遇⼀隅」為展覽主題，用⼀紙⼀筆將香港這個城市的細節記錄下來，並將快將消逝的事物在雪⽩的畫紙上定格，⿎勵⼈們喚醒舊⽇回憶，細訴昔⽇社區情懷和故事。

消夜新熱點

串燒，素來甚得年輕人喜愛，如果喜歡飲番杯的，邊飲邊食，不易樂乎！總店在佐敦渡船街的「川燒」，早前於銅鑼灣開設新分店，以川式串燒作招徠，用上自家製特調醬汁及新鮮食材炮製出辛香惹味的多款熱辣辣滋味；菜式有燒豚肉生菜卷、日本燒鮟鱇魚肝、黑松露燒腐皮溫泉玉子、野椒汁燒牛小排、燒豚肉荔枝卷、川香肉碎燒茄子、川燒豆腐、燒海殼王、燒鮮白鱔等。最重要是，設消放時段，於該區可以說是相當少有的消夜食店，是上班一族收得夜或狂歡之後想醫肚不錯之選。