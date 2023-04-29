陳家樂養唔肥連詩雅：佢唔食嘢！

新婚不久的陳家樂今日（29日）出席環保活動，他笑言現時要多養一個人，故要更加努力工作，問他是否想生夠一隊足球隊？他說：「我係希望生多啲，但唔一定係足球隊，生小朋友係緣分唔會刻意設定時間，總之隨緣，唔會諗幾時要生。」他稱跟舊同學一齊合租迷你倉用來存放BB用品，任何一位同學有需要就取出來用，他謂8成同學已生兒育女，故他可謂坐享其成，但就不急於做爸爸：「我期望有小朋友，但唔想畀大家太大壓力。（係咪要先養肥太太連詩雅？）要靠你哋話吓佢。佢食嘢方面真係好環保，佢唔食嘢，所以就唔會嗌嘢食，有時出去食飯好尷尬，兩個人叫一個餐嘅話會令餐廳好難做，所以我就會叫兩個下午茶餐，我一個人食晒。」

而工作方面，他透露之前連續拍劇及拍電影，真的有點累，所以會休息一下，原本想趁休息期間跟太太度蜜月，可惜對方要到馬來西亞工作，他或做跟得丈夫陪太太到當地開工。另外，他自爆將有個重要工作：「我嚟緊會出一首歌，係由我填詞，仲會拍埋MV，我想借呢首歌多謝身邊人，我膽粗粗向公司提議，公司又肯畀機會我，我個心機關口都好大。其實幾年前公司問過我出唔出歌，我當時拒絕咗，我話唔想我行出嚟影響到個樂壇，因為新歌手太有才華，不過今次出歌並唔係想同人比較或者爭獎，只係當畀自己一個紀念，係自肥。（太太有冇幫你？）有，佢幫咗好多，無論揀歌定填詞上，佢都畀咗好多意見，我已經寫咗兩稿，依家修改中。（之後再出歌做歌手？）冇咁諗，出呢首歌純粹為感謝一啲人。」