人氣追上Collar？Lolly Talk：大家不同類型

組合Lolly Talk其中4位成員Mei Mei、阿Yo、Sinnie及Tania，今日（29日）出席在尖沙咀舉行的時尚活動，她們與粉絲一起DIY做皮革行李牌，她們又可以爭取時間同粉絲傾偈，感覺好玩。不過Sinnie就自爆用錘仔刻字時，錯打落手指上，認笨手笨腳，打到手指時感覺像「篤魚蛋」般，但無大礙，不用擔心。Mei Mei稱以前讀書時有學衣車縫紉，車過布袋，問有否DIY禮物給另一半？她稱：「我頭先整行李牌畀媽咪，因為就嚟母親節。」Sinnie亦稱試過整筆袋給閨蜜，阿Yo表示會做手工送隊友，齊齊避談另一半。

她們透露近月工作忙碌，明天便要開騷，開心大家不用戴口罩，終可以看到粉絲真面目，因為之前戴着口罩，只能看到雙眼難認人，希望遲些舉行Fans Meeting就更加開心。

提到有指Lolly Talk人氣升追上Collar，她們表示大家不同類型，不會視任何組合為勁敵，會互相學習，學習對象不止香港女團，還會留意韓國女團。今年已拍了兩個廣告，其中一個是護膚品，問到最想接甚麽廣告時，Mei Mei表示好想拍牙膏廣告，「因為大家都鍾意笑，之前寫咗首歌係好啱美白牙齒。」阿Yo和Tania都好為食，希望與食有關，不介意一路拍一路做健身keep fit。