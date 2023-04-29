馬國明瀑布式喊戲兩Take搞掂　林夏薇慘被潑紅油

由馬國明與林夏薇主演的《法言人》受到熱捧，劇中馬國明飾演人前人後乜都「掂呀」的金師爺，原來暗藏不為人知過去，金師爺初初投身師爺界時因太看重金錢，錯失了拯救大好青年詠德機會，除了自責、多年來還背負着詠德家人的怨恨，近日因為偶遇詠德姐姐詠桐（林熹瞳飾），令金師爺再度想起過去，並在好友佑家（林夏薇飾）面前崩潰嚎哭。

昨晚（28日）馬國明以「瀑布式喊戲」強攻觀眾，喊至雙眼紅腫的他，獲網民讚「入晒戲」：「馬國明喊戲不嬲OK。」他透露該場喊戲拍了兩Take，一Take遠鏡加一Take Close Up，他謙稱要多謝導演及劇本：「最緊要係同導演溝通，同埋個劇本感動到我先做到呢個效果，都係台前幕後配合。」薇薇亦坦言拍攝該場口時深受感動，並笑指自己的難度反而是忍淚：「你見到佢咁都好想流眼淚，但又唔可以，因為呢個時候我個角色要畀佢依靠，所以都好難忘。」

談到喊戲，馬國明指《降魔的》中入火場救金剛小儀一幕最難忘，皆因要在沒有對手加對白的情況下完成：「我要重複重複重複咁入火場，每次都要有嗰個情緒，同埋對白主要係『阿爸阿爸』，要靠自己幻想。」他坦承初入行時確實有被喊戲考起，並指好的劇本對喊戲很有幫助：「初初入行都唔係成日喊得出，後尾累積咗經驗好啲。我覺得最緊要係劇本，我好彩都遇到好劇本，劇本畀到你嘅話喊戲就唔太難。」談到與薇薇首組CP即成功入屋，馬明開心之餘盛讚薇薇是好對手：「薇薇好好夾，佢笑點好低，同佢開工其實幾好笑。」

之前因「淋紅酒」引發熱話的薇薇，昨晚再度「遭逢不幸」，事緣詠桐因欠債向金師爺借錢，其間遇上追數佬，混亂間身穿白色套裝的佑家慘中紅油。對於被淋完紅酒再被潑紅油，薇薇笑言「紅」運當頭，並透露該場戲的壓力落在負責潑紅油的演員身上：「當日用嘅係真紅油，好考潑嗰個演員嘅技術，因為我嗰套係白色衫返唔到轉頭，拍之前大家有教個演員點樣去潑，個難度係要搵準個位，所以嗰位演員事前都拎住盤水係咁喺度練，我都有安慰叫佢唔好咁大壓力。最後佢好認真咁練咗好多次，好彩最終一Take過，出嚟個畫面都幾靚。」