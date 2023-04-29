鄧麗欣拒絕好友介紹異性　認生活精彩非一定要愛情　

藝人鄧麗欣（ Stephy ）、馬志威（Edward）及導演林愛華，今日（29日）為電影《12日》宣傳，Edward因腳傷要以拐杖支撐行路，眾人於台上分享自己愛情哲學，Stephy認同情侶間會日久生厭，又自認是個會一見鍾情的人，她受訪時解釋：「其實初相識就會分到對方究竟係歸入朋友系列定係可以發展嘅系列。（依家出現未？）未，大家唔好咁心急啦，哈哈！」她笑指身邊朋友都戥她心急，紛紛向她介紹異性，卻全給她拒絕：「依家簽咗新公司又有新戲上，生活精彩唔一定要愛情嘅。」

問到Edward有否好男仔介紹給Stephy？他笑指自己是「孤獨精」，身邊朋友和自己一樣全是「波牛」，Stephy聽到即耍手擰頭，非常搞笑。他指腳傷也是因踢波所至：「阿基里斯腱斷裂，要唞大半年先可以做運動，所以都推咗啲內地劇。」談到感情狀況，他坦言已與拍拖多年女友分手：「分開咗一段時間，疫情幾年分隔兩地，聚少離多溝通出咗問題，依家仲係好朋友關係。」問到會否心急想找個伴？他指確有異性了解中，自言是個日久生情的人，需要時間互相了解清楚才會開始。