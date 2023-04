藝人王君馨(Grace)下午(29日)現身沙田,為將於6月8日假旺角麥花臣場館舉行的《Light It Up G.Racie王君馨1st Concert》舉行發布會,吸引大批粉絲到場支持,會上她與排舞總監Sunny Chan及多位排舞師一起以不同舞種來演繹歌曲《Light It Up》,又與粉絲玩遊戲,主辦方更預備了生日蛋糕,為將於5月5日生日的Grace送上驚喜。Grace笑言演唱會安排了特備環節,打算邀請老公上台一起表演:「諗住跳辣身舞,但老公害羞話唔上台喎,佢會坐喺觀眾席默默支持,到時即場抽一位觀眾上台。」

她透露歌衫方面會亦會帶點性感,問到要否得到老公批准?她笑指老公一定沒問題,但擔心自己到時在父親面前表演會顯得尷尬:「到時同爸爸講係廁所位,叫佢行開下,哈哈!」她表示近期忙於為演唱會準備,除健身操肌外,亦有跟唱歌老師練習,表示完成首個演唱會後再考慮出碟。